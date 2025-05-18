Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок

Лев XIV зі свого боку також вручив подарунки президенту України та першій леді

Президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві. Як інформує «Главком», відео з аудієнції, що відбулася одразу після інавгураційної меси в соборі Святого Петра в неділю, 18 травня, оприлюднила пресслужба Ватикану.

«Для багатьох народів образ матері з дитиною – це символ життя, яке має бути захищеним. Сьогодні ми передали Папі Римському Леву XIV особливу ікону – «Божу Матір з немовлям», написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма. Вона – про наших дітей. Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні. Ми молимося за життя всіх наших депортованих дітей і сподіваємося на підтримку Ватикану в цьому питанні, щоб усі – і діти, і українські полонені – повернулись додому», – сказав Володимир Зеленський.

Наприкінці служби Папа Римський, звертаючись до присутніх, згадав про війну РФ проти України.

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«Змучена Україна з надією чекає на переговори про справедливий і міцний мир», – сказав він.

У Ватикані зазначили, що аудієнція зі Святійшим Отцем є продовженням контактів між Святішим Престолом і Києвом.

Лев XIV зі свого боку також вручив подарунки президенту України та першій леді. На відео видно, що понтифік презентував Зеленському книгу.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV.

Зазначимо, що у своїй промові Папа згадав про Україну і справедливий мир. Понтифік зазначив, що очікуються перемовими для миру, довготривалого миру і справедливого миру.

Нагадаємо, Роберт Прево сьогодні офіційно став новим Папою Римським. Він отримав ім'я Лев XIV. 69-річний Превост став 267 Папою. Він перший представник США на святому престолі.

Раніше, під час Ювілею Східних Церков у Ватикані, він привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново». Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».