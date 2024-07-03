3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто починати щось нове, бо всі плани зазнають краху

3 липня відзначається День зенітних ракетних військ Повітряних сил та Міжнародний день без поліетилену. Віряни вшановують пам’ять мученика Якинта.

День зенітних ракетних військ Повітряних сил

Починаючи з 3 липня 2011 року своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ, яке було встановлено наказом Міністерства оборони України від 10 лютого 2011 року – День зенітних ракетних військ Повітряних сил України.

Зенітним ракетним військам довірено важливу місію – спільно з іншими воєнними постійно боронити повітряний простір над українськими містами, важливими стратегічними об’єктами від авіаційних та інших ударів противника.

Повномасштабна агресія Росії проти нашої держави, систематичні ракетно-бомбові удари ворога по мирній території України ‒ це ті фактори, які зумовили усвідомлення суспільством важливості потужного та ефективного захисту у системі протиповітряної оборони країни.

Міжнародний день без поліетилену

3 липня відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів. За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому кожного року до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластику.

Щорічно у світі виготовляють понад 13 мільярдів пластикових пакетів, тобто 300 одиниць на кожного дорослого. У природному середовищі поліетилен розкладається більше двохста років, а пластик – майже 450 років. Водночас деякі вчені вважають, що пластик лише розпадається на шматочки, які з часом стають меншими.

Наразі про повну або часткову відмову від пластику заявили вже у понад 40-а країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азійські держави.

Яке сьогодні релігійне свято

3 липня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Якинта. Він народився у місті Кесарія Каппадокійська (нині територія Туреччини) у ІІІ столітті. Був юнаком високих моральних чеснот і міцної віри в Христа. Відомо, що він служив камергером при дворі римського імператора Траяна (98-117 рр.).Під час правління імператора Траяна почалися жорстокі гоніння на християн.

За наказом імператора, всі, хто відмовлявся поклонятися римським богам, піддавалися жорстоким тортурам і страчувались. Якинт, будучи щирим християнином, відмовився брати участь у язичницьких ритуалах і приносити жертви ідолам. За це його заарештували і піддали тортурам. Він був кинутий до в'язниці, де його жорстоко мучили. Врешті-решт він помер у в'язниці від виснаження і голоду.

Святий Якинт зарахований до лику мучеників і шанується у православній церкві. В іконографії його зображають як молодого чоловіка у військовому одязі або як камергера при дворі імператора.

Що не можна робити цього дня

Не можна давати в борг гроші – буде сильна сварка.

Не варто починати щось нове, бо всі плани зазнають краху.

Заборонено лихословити і лаятися.

Народні прикмети

Якщо скрізь літають зграї комарів та мошок, то прийдешній тиждень буде спекотний.

Дощовий день – до похмурого серпня.

Павуки плетуть свою павутину – до гарної погоди.

Якщо пес мало їсть і багато спить, то чекайте на негоду.

Пам’ятні події 3 липня

1655 – захоплення та спустошення Мінська московськими військами.

1660 – визволення війська Павла Сапіги Мінська від московських окупантів.

1700 – підписано Константинопольський мирний договір, який став підсумком Азовських походів Петра I 1695 1696 років.

1885 – українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги «Братство святого Миколая».

1863 – закінчилася битва під Геттісбургом – найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США.

1886 – Карл Бенц з Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год.

1917 – виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.

1928 – у продажу з'явилися перші телевізори.

1962 – Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі (1 липня) за це рішення висловилися 91 %.

1973 – у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписаний Завершальний акт.

1988 – американський крейсер «Вінсеннес» збив іранський пасажирський літак А300, загинуло 298 осіб

1996 – Борис Єльцин на другий термін вибраний президентом Російської Федерації, набравши 53,82 % голосів (лідер комуністів Г. Зюганов набрав 40,41 %).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Родіон, Фома.