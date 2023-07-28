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«Державність – священний кордон, який захищає націю від неволі». Звернення президента

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Державність – священний кордон, який захищає націю від неволі». Звернення президента
фото скріншот відео

Глава держави зазначив, що вибір України – бути силою у світовій історії

На шляху до перемоги Україну ніщо не зупинить. Зараз, як і більш ніж тисячу років тому, наш цивілізаційний вибір – єднання зі світом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня української державності.

«День української державності. День Хрещення Русі. Вільний Київ. Україна, яка ніколи не віддасть своєї волі. Наші герої, які захищають свободу України. Наші цінності. І наша єдність – усіх українців та українок», – зазначив президент.

«Своя державність – це той священний кордон, який захищає націю від неволі, який дає майбутнє, який спалює ворожу техніку, який об'єднує найкраще і який відновлює й оберігає святині. ... Україну не здолати, бо вас не здолати. Усіх вас, українці, не здолати попри те, що інколи видно в очах наших людей втому, яку розуміємо, але яка не заволоділа і, впевнений, не заволодіє ніколи Україною. Ця втома стане тільки пальним, яке прискорить нас, прискорить наш рух до національної мети, до перемоги», – підсумував Зеленський.  

Глава держави зазначив, що вибір України – бути силою у світовій історії. «Мати право на свою національну історію – свого народу, своєї землі, своєї держави. І наших дітей – усіх майбутніх поколінь Українського народу. Обовʼязково переможемо!», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, українці вдруге відзначають День державності. У цього свята ще зовсім коротка історія, однак зараз воно набуло особливого значення.

Теги: історія свята українці хрещення Володимир Зеленський Україна президент кордон

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