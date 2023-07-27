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Чи вплине зміна календаря на святкування Великодня: пояснення ПЦУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи вплине зміна календаря на святкування Великодня: пояснення ПЦУ
ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Православний та католицький світи мають різні пасхалії, тож новий календар не вплине на святкування Великодня

Перехід на новоюліанський календар не вплине на дату святкування Великодня. Про це заявив митрополит Київський і всієї Русі Епіфаній на брифінгу за результатами Помісного собору ПЦУ.

«Цей календар не стосується пасхалії, тому що у православних і католиків вона різна. І є відповідна комісія, створена від православних і католиків, яка розглядає це питання тривалий час, щоби спільно святкувати Великдень. Але ми дотримуємося тієї пасхалії, яка є у помісних православних церквах», – пояснив митрополит.

Митрополит Епіфаній підкреслив, що подібні рішення можуть ухвалити «лише на рівні православних і католиків».

Митрополит зазначив, що впровадженням новоюліанського календаря ПЦУ узгодила календар свят із державою, тож церква святкуватиме Покрову 1 жовтня та Різдво 25 грудня. Інші свята, за його словами, надалі будуть поступово адаптовуватися й переноситися.

«Завтра ми будемо востаннє святкувати день святого рівноапостольного князя Володимира, день Хрещення Русі-України й День Державності. Згідно з новим стилем це свято також перенесене (на 15 липня – «Главком»)», – додав предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, що ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар. При цьому парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах – протоколом), можуть продовжувати залишатися на старому календарі. Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати.

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Теги: православна церква Епіфаній Великдень 2023 свята

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