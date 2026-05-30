30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

glavcom.ua
Іванна Гончар
Свята 30 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

30 травня в Україні відзначається День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження та День степу. У світі цього дня відзначають Всесвітній день боротьби проти астми і алергії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 30 травня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження

30 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Це професійне свято в Україні, що відзначається щороку в останню суботу весни. 

Свято встановлене в Україні «…враховуючи значний внесок працівників видавничо-поліграфічного комплексу у справу відродження духовності народу, розвиток науки, культури, освіти, всіх сфер життя суспільства…» згідно з Указом Президента України «Про День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження» від 25 травня 1999 року.  

Цього дня вітають усіх, хто причетний до процесів створення, видання і розповсюдження друкованої продукції – авторів, видавців, редакторів, коректорів, верстальників, друкарів, усіх, хто працює з поліграфічним обладнанням, доставляє готову продукцію розповсюджувачам і споживачам, популяризує, рекламує та продає книжки, журнали, газети тощо. 

День степу в Україні

30 травня в Україні святкують День степу. Свято було створене за ініціативи учасників міжрегіонального наукового семінару «Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей», що відбувся 1 березня 2017 року. Того ж року відбулося святкування 90-річчя від створення заповідника «Кам'яні могили», який є традиційним символом охорони українських степів.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

Головна мета цього заходу полягає у тому, щоб привернути увагу людей до важливої проблеми і підвищити свідомість про ті симптоми, які з'являються під час алергії чи астми. Відбувається агітація щодо регулярної діагностики.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Ісаакія Далматського

30 травня у церковному календарі – день пам’яті преподобного Ісаакія Сповідника. Він жив у 4 столітті в Сирії та вів усамітнений, аскетичний спосіб життя. Святий заснував монастир біля Константинополя і був відомий своєю боротьбою проти єресі аріанства.

Народні вірування та прикмети

  • Павуки плетуть павутину – найближчим часом зміниться погода;
  • бджоли мляві – до посилення спеки;
  • дощить – восени зберете великий урожай грибів;
  • на шипшині пишні квіти – чекайте на сувору та морозну зиму;
  • активно квітнуть черемха та липа – до довгого і спекотного літа.

Що не можна робити цього дня

  • Категорично заборонено ходити до лісу;
  • Уникайте ходити босоніж по траві;
  • В жодному разі не можна вбивати плазунів.

Історичні події

  • 1520 рік – іспанські конкістадори страчують імператора ацтеків Монтесуму II;
  • 1798 рік – Наполеон прибуває зі своєю армією до Єгипетського еялету під час Єгипетського походу;
  • 1810 рік – Королівство Голландія включили до складу Французької імперії;
  • 1876 рік – Князівство Сербія та Князівство Чорногорія оголошують війну Османській імперії;
  • 1894 рік – відкривають найзнаменитіший лондонський міст – Тавер-бридж;
  • 1910 рік – закінчують укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою;
  • 1913 рік – починається Друга балканська війна;
  • 1940 рік – за наказом Герінга розпочинається повітряна блокада Великої Британії;
  • 1941 рік – Українські Національні збори у Львові проголошують Акт відновлення Української Держави й створюють Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька;
  • 1947 рік – у Мюнхені відновлює роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова;
  • 1948 рік – Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з Bell Laboratories оголошують про створення транзистора;
  • 1991 рік – у Сімферополі закінчується перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій був сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;
  • 1992 рік – ухвалюють закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим;
  • 2013 рік – починається антиміліцейський протест у селищі Врадіївка;
  • 2022 рік – російські окупаційні війська покидають захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці.

Іменини

30 травня іменини святкують: Андронік, Юнія, Євдокія, Єфросинія, Степан (Стефан), Фелікс, Василь, Ян та Жанна. 

