Церковний календар на червень 2026: коли відзначаємо Різдво Іоанна Хрестителя та Петра і Павла
Які свята відзначають віряни у червні 2026 року
У червні 2026 року церковний календар переходить до насиченого літнього циклу. Головними подіями першого місяця літа стануть великі неперехідні свята – Різдво Іоанна Хрестителя та День святих первоверховних апостолів Петра і Павла.
«Главком» підготував актуальний церковний календар та перелік ключових духовних подій у червні 2026 року.
Головні церковні свята у червні 2026 року
- 1 червня – День Святого Духа (перший понеділок після Трійці);
- 14 червня – новомучеників і сповідників, які в Україні та інших землях у ХХ столітті за Христа і православну віру постраждали (Всіх святих землі Української);
- 24 червня – Різдво Чесного і Славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Одне з найбільших свят літнього циклу;
- 29 червня – День святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Велике свято, що завершує літній піст і прославляє місіонерську працю апостолів.
Піст
Червень 2026 року повертає вірян до періоду багатоденного утримання. Через дату Великодня (12 квітня) та Трійці (31 травня), літній піст розпочинається на початку місяця:
- З 8 по 28 червня – Петрів піст (Петрівка). Це багатоденний, проте не надто суворий піст, встановлений на честь апостолів Петра і Павла. Під час нього в окремі дні дозволяється вживання риби.
- 3, 5 червня – традиційні одноденні пісні дні (середа та п'ятниця) перед початком багатоденного посту.
- 1-7 червня – Троїцький загальниця (світлий тиждень після Трійці), під час якого в середу (3 червня) та п'ятницю (5 червня) піст скасовується згідно із церковним статутом.
Поминальні дні
Оскільки головна Вселенська Троїцька поминальна субота пройшла напередодні П’ятидесятниці наприкінці травня, у червні 2026 року окремих великих загальноцерковних батьківських субот статутом не передбачено. Віряни здійснюють поминання померлих родичів та близьких у приватному порядку під час щотижневих заупокійних богослужінь по суботах або подаючи записки на літургію.
Перелік свят у церковному календарі на червень 2026 року:
|Дата
|Православне свято
|
1 червня
|
День Святого Духа, прп. Агапіта Київсько-Печерського, лікаря
|2 червня
|
вмч. Іоана Нового, Сучавського, Києво-Братської ікони Божої Матері
|
3 червня
|
святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним
|4 червня
|
святого Митрофана, патріарха Царгородського
|5 червня
|блгв. Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського – перенесення мощей, свт. Костянтина, митрополита Київського, чудотворця, Ігоревської ікони Божої Матері.
|
6 червня
|
святих преподобних Висаріона та Іларіона
|7 червня
|
мч. Феодота Анкірського, ікон Богородиці Тернопільської та «Пом'якшення злих сердець» (Семистрільна)
|
8 червня
|
Петрів піст
вмч. Феодора Стратилата, ікони Божої Матері «Далешивська»
|9 червня
|
святого Кирила, архієпископа Олександрійського
|
10 червня
|
свт. Іоана (Максимовича), митр. Тобольського, прп. Силуана, схимника Києво-Печерського
|
11 червня
|
святих апостолів Вартоломея і Варнави
|
12 червня
|
святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського
|13 червня
|святих мучеників Акилини і Трифілія
|
14 червня
|
Всіх святих землі Української
новомучеників і сповідників, які в Україні та інших землях у ХХ столітті за Христа і православну віру постраждали
|
15 червня
|
свт. Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі
|
16 червня
|
свт. Тихона, єпископа Амафунтського
|17 червня
|святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія
|18 червня
|святого мученика Леонті
|19 червня
|святого апостола Юди, брата Господнього
|
20 червня
|
мчч. Інни, Піни, Римми, свт. Мини, Києво-Печерського, єп. Полоцького
|21 червня
|святого мученика Юліяна Тарсійського
|
22 червня
|
святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського
|23 червня
|святої мучениці Агрипини
|
24 червня
|
Різдво святого Івана Хрестителя
|25 червня
|святої преподобної мучениці Февронії
|26 червня
|прп. Іоана, єп. Готського, свт. Діонісія Києво-Печерського, архієп. Суздальського
|
27 червня
|
преподобного Самсона лікаря
|28 червня
|перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана
|
29 червня
|
Святих верховних апостолів Петра і Павла
|
30 червня
|
Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів
