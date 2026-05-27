Церковний календар на червень 2026: коли відзначаємо Різдво Іоанна Хрестителя та Петра і Павла

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Які свята відзначають віряни у червні 2026 року

У червні 2026 року церковний календар переходить до насиченого літнього циклу. Головними подіями першого місяця літа стануть великі неперехідні свята – Різдво Іоанна Хрестителя та День святих первоверховних апостолів Петра і Павла.

«Главком» підготував актуальний церковний календар та перелік ключових духовних подій у червні 2026 року.

Головні церковні свята у червні 2026 року

1 червня – День Святого Духа (перший понеділок після Трійці);

– День Святого Духа (перший понеділок після Трійці); 14 червня – новомучеників і сповідників, які в Україні та інших землях у ХХ столітті за Христа і православну віру постраждали (Всіх святих землі Української);

– новомучеників і сповідників, які в Україні та інших землях у ХХ столітті за Христа і православну віру постраждали (Всіх святих землі Української); 24 червня – Різдво Чесного і Славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Одне з найбільших свят літнього циклу;

– Різдво Чесного і Славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Одне з найбільших свят літнього циклу; 29 червня – День святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Велике свято, що завершує літній піст і прославляє місіонерську працю апостолів.

Піст

Червень 2026 року повертає вірян до періоду багатоденного утримання. Через дату Великодня (12 квітня) та Трійці (31 травня), літній піст розпочинається на початку місяця:

З 8 по 28 червня – Петрів піст (Петрівка). Це багатоденний, проте не надто суворий піст, встановлений на честь апостолів Петра і Павла. Під час нього в окремі дні дозволяється вживання риби.

– Петрів піст (Петрівка). Це багатоденний, проте не надто суворий піст, встановлений на честь апостолів Петра і Павла. Під час нього в окремі дні дозволяється вживання риби. 3, 5 червня – традиційні одноденні пісні дні (середа та п'ятниця) перед початком багатоденного посту.

– традиційні одноденні пісні дні (середа та п'ятниця) перед початком багатоденного посту. 1-7 червня – Троїцький загальниця (світлий тиждень після Трійці), під час якого в середу (3 червня) та п'ятницю (5 червня) піст скасовується згідно із церковним статутом.

Поминальні дні

Оскільки головна Вселенська Троїцька поминальна субота пройшла напередодні П’ятидесятниці наприкінці травня, у червні 2026 року окремих великих загальноцерковних батьківських субот статутом не передбачено. Віряни здійснюють поминання померлих родичів та близьких у приватному порядку під час щотижневих заупокійних богослужінь по суботах або подаючи записки на літургію.

Перелік свят у церковному календарі на червень 2026 року: