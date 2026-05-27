Церковний календар на червень 2026: коли відзначаємо Різдво Іоанна Хрестителя та Петра і Павла

Максим Бурич
Церковний календар. Червень 2026 року
Які свята відзначають віряни у червні 2026 року

У червні 2026 року церковний календар переходить до насиченого літнього циклу. Головними подіями першого місяця літа стануть великі неперехідні свята – Різдво Іоанна Хрестителя та День святих первоверховних апостолів Петра і Павла.

«Главком» підготував актуальний церковний календар та перелік ключових духовних подій у червні 2026 року.

Головні церковні свята у червні 2026 року

  • 1 червня – День Святого Духа (перший понеділок після Трійці);
  • 14 червня – новомучеників і сповідників, які в Україні та інших землях у ХХ столітті за Христа і православну віру постраждали (Всіх святих землі Української);
  • 24 червня – Різдво Чесного і Славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Одне з найбільших свят літнього циклу;
  • 29 червня – День святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Велике свято, що завершує літній піст і прославляє місіонерську працю апостолів.

Піст

Червень 2026 року повертає вірян до періоду багатоденного утримання. Через дату Великодня (12 квітня) та Трійці (31 травня), літній піст розпочинається на початку місяця:

  • З 8 по 28 червня – Петрів піст (Петрівка). Це багатоденний, проте не надто суворий піст, встановлений на честь апостолів Петра і Павла. Під час нього в окремі дні дозволяється вживання риби.
  • 3, 5 червня – традиційні одноденні пісні дні (середа та п'ятниця) перед початком багатоденного посту.
  • 1-7 червня – Троїцький загальниця (світлий тиждень після Трійці), під час якого в середу (3 червня) та п'ятницю (5 червня) піст скасовується згідно із церковним статутом.

Поминальні дні

Оскільки головна Вселенська Троїцька поминальна субота пройшла напередодні П’ятидесятниці наприкінці травня, у червні 2026 року окремих великих загальноцерковних батьківських субот статутом не передбачено. Віряни здійснюють поминання померлих родичів та близьких у приватному порядку під час щотижневих заупокійних богослужінь по суботах або подаючи записки на літургію.

Перелік свят у церковному календарі на червень 2026 року:

Дата Православне свято

1 червня

День Святого Духа, прп. Агапіта Київсько-Печерського, лікаря
2 червня

вмч. Іоана Нового, Сучавського, Києво-Братської ікони Божої Матері

3 червня

святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним
4 червня

святого Митрофана, патріарха Царгородського
5 червня блгв. Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського – перенесення мощей, свт. Костянтина, митрополита Київського, чудотворця, Ігоревської ікони Божої Матері.

6 червня

святих преподобних Висаріона та Іларіона
7 червня

мч. Феодота Анкірського, ікон Богородиці Тернопільської та «Пом'якшення злих сердець» (Семистрільна)

8 червня

Петрів піст

вмч. Феодора Стратилата, ікони Божої Матері «Далешивська»
9 червня

святого Кирила, архієпископа Олександрійського

10 червня

свт. Іоана (Максимовича), митр. Тобольського, прп. Силуана, схимника Києво-Печерського

11 червня

святих апостолів Вартоломея і Варнави

12 червня

святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського
13 червня святих мучеників Акилини і Трифілія

14 червня

Всіх святих землі Української

новомучеників і сповідників, які в Україні та інших землях у ХХ столітті за Христа і православну віру постраждали

15 червня

свт. Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі

16 червня

свт. Тихона, єпископа Амафунтського
17 червня святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія
18 червня святого мученика Леонті
19 червня святого апостола Юди, брата Господнього

20 червня

мчч. Інни, Піни, Римми, свт. Мини, Києво-Печерського, єп. Полоцького
21 червня святого мученика Юліяна Тарсійського

22 червня

святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського
23 червня святої мучениці Агрипини

24 червня

Різдво святого Івана Хрестителя
25 червня святої преподобної мучениці Февронії
26 червня прп. Іоана, єп. Готського, свт. Діонісія Києво-Печерського, архієп. Суздальського

27 червня

преподобного Самсона лікаря
28 червня перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана

29 червня

Святих верховних апостолів Петра і Павла

30 червня

Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів
