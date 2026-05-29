Підприємства мають оновити свою критичність до 1 вересня: що буде зі вже заброньованими працівниками

Ростислав Вонс
Бронювання діятиме до завершення строку або до втрати підприємством статусу критично важливого за результатами нової перевірки
Працівники, які вже мають відстрочку від призову, а також працівники-сумісники будуть враховуватися у квоту бронювання лише за одним з місць роботи

Кабінет міністрів переглянув правила бронювання працівників від мобілізації та зобов’язав підприємства, важливі для обороноздатності країни, повторно пройти перевірку на критичність. Якщо працівник уже має бронювання, воно залишається чинним незалежно від того, чи розпочато перегляд критичності підприємства. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Бронювання по-новому: хто ризикує втратити захист від мобілізації».

Адвокат Дмитро Бузанов у коментарі «Главкому» підтверджує законність нового регулювання: відповідно до статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Кабмін прямо уповноважений встановлювати порядок бронювання. 

За словами правника, дія бронювання зберігається до закінчення свого строку або до моменту, коли підприємство офіційно втратить статус за результатами нової перевірки. «Перегляд – це не автоматичне скасування бронювання: роботодавець матиме час підтвердити свою критичність за оновленими критеріями», – наголошує він.

Крім того, урядова постанова запускає послідовний дворівневий процес. Юрист пояснює: спочатку відводиться місяць для міністерств, центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій на перезатвердження власних критеріїв критичності з погодженням Міноборони та Мінекономіки. Потім – три місяці на перевірку статусу критичності для економіки всіх раніше визначених підприємств.

Як зазначив Бузанов, підприємство, яке отримало статус рік-два тому, може отримати запит про підтвердження відповідності. Якщо не відповідає, статус скасовується, а з ним і можливість бронювання. «При цьому таке підприємство не зможе повторно звернутися за критичністю раніше ніж через шість місяців з дня прийняття рішення про скасування такого статусу», – додав юрист.

Нагадаємо, українські підприємства та організації, які мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, зобов'язані пройти повторну процедуру перевірки. Кабінет Міністрів встановив чіткий тримісячний перехідний період для перепідтвердження цього статусу – процедура має завершитися до 1 вересня.

Як відомо, в Україні у 2026 році продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас законодавство передбачає чіткий перелік категорій громадян, які не підлягають призову під час мобілізації. Ключові зміни останнього часу спрямовані на цифровізацію процесів, тому значну частину відстрочок наразі можна оформити або продовжити в один клік без візитів до ТЦК.

Порядок та підстави надання відстрочки регламентуються статтею 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саму процедуру оформлення та перелік документів визначає постанова Кабміну № 560 з усіма актуальними змінами.

Підприємства мають оновити свою критичність до 1 вересня: що буде зі вже заброньованими працівниками
Полтавські ДСНСники зафіксували, як росіяни мінують території з шахедів
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на літо: куди курсуватимуть
Порошенко пояснив, яку вигоду має від Roshen
Поліг під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Артема Поліщука
РФ активізувала інформаційні атаки на родини полонених та зниклих безвісти

