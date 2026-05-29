Полтавські ДСНСники зафіксували, як росіяни мінують території з шахедів

Іванна Гончар
Полтавські ДСНСники зафіксували, як росіяни мінують території з шахедів
Так виглядає «ручний» пристрій «Кракен» – ноу-хау полтавців
фото: Катерина Долженкова, ГУ ДСНС у Полтавській області
Генерал-майор Хижняк: «Полтавщина не була під окупацією, так, але на Полтавщині дуже часто росіяни проводять дистанційне мінування з шахедів»

Полтавщина не перебувала під окупацією, але регіон регулярно стикається із загрозою дистанційного мінування з боку російських загарбників. Генерал-майор служби цивільного захисту Андрій Хижняк, начальник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області в інтерв'ю «Главкому» розповів, що окупанти нерідко скидають міни з дронів типу «Шахед» перед ударами по об'єктах, створюючи додаткову небезпеку для рятувальників, які працюють на місцях влучань.

«На Полтавщині дуже часто росіяни проводять дистанційне мінування з шахедів. Ми це бачили дуже добре: гасимо пожежу, пролітає шахед і перед тим, як атакувати об'єкт, скидає дистанційно міни – мінує територію, і потім це створює додаткові загрози для загону рятувальників. Росіяни дуже часто проводять дистанційне мінування з «шахедів». Подібних небезпек дуже багато, і те, що ми знаходимося не в зоні бойових дій, а не дуже далеко від них, не зменшує ризики для рятувальників, на жаль», – каже рятувальник.

Водночас генерал-майор пояснив, що роботизовані комплекси рятувальники використовують у випадках, коли наближатися до вибухонебезпечного предмета небезпечно для сапера. Тоді робот доставляє накладний заряд до боєприпасу, після чого піротехніки з безпечної відстані здійснюють його контрольований підрив.

Про загрозу дистанційного мінування з російських дронів раніше також попереджав експерт із радіоелектронної боротьби та радник міністра оборони Сергій Безкрестнов («Флеш»). За його словами, російські війська регулярно використовують окремі дрони типу «Шахед» для скидання мін. За оцінкою експерта, один безпілотник може нести до восьми мін у спеціальних контейнерах під крилами.

Безкрестнов закликав українців бути особливо уважними та попереджати дітей про небезпеку. Він наголосив, що до виявлених боєприпасів не можна наближатися ані пішки, ані на транспорті, а про підозрілі предмети необхідно негайно повідомляти відповідні служби.

Як повідомлялось, російські загарбники мінують територію уздовж лінії фронту за допомогою безпілотних літальних апаратів.

До слова, оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили сучасну російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие».

Теги: окупанти рятувальники Полтавщина Андрій Хижняк міни ДСНС

Полтавські ДСНСники зафіксували, як росіяни мінують території з шахедів
