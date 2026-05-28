Календар рибалки на червень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Календар кльову риби підкаже найкращий час для риболовлі у червні 2026 року

Червень – це час, коли настає справжнє календарне літо, а життя у водоймах переходить на новий режим. Вода прогрівається до високих температур, що змушує рибу змінювати свої звички: вона стає більш вибагливою, активізується переважно на світанку, на вечірніх зорях або навіть уночі.

«Главком» підготував актуальний календар рибалки на червень 2026 року, щоб ваші виїзди на природу були вдалими.

У червні на більшості водойм України завершується нерестова заборона, що відкриває для рибалок довгоочікувану можливість рибалити з човнів та використовувати ширший арсенал снастей. Успіх у червні 2026 року залежатиме від вміння підлаштуватися під літню спеку. Риба відходить від мілководдя, ховаючись на глибині, у густих заростях латаття або в місцях із підводними течіями та джерелами.

Календар рибалки на червень 2026 року

У червні вода стає прозорою та теплою, а підводна рослинність сягає свого максимуму. Це період, коли риба повністю переходить на літній раціон. Якщо на початку місяця ще ефективно працюють тваринні наживки, то з настанням спеки пріоритет зміщується в бік рослинних насадок: мастирки, перловки, кукурудзи та різноманітних ароматних бойлів. Найбільш перспективними місцями стають глибокі ями, бровки, тінисті ділянки під навислими деревами та корчі, де вода залишається прохолоднішою.

Фази Місяця у червні 2026 року

8 червня – Остання чверть

– Остання чверть 15 червня – Молодик

– Молодик 22 червня – Перша чверть

– Перша чверть 30 червня – Повня

Які найбільш сприятливі дні червня 2026 року для риболовлі

У червні клювання риби значною мірою залежить від стабільності атмосферного тиску, напрямку вітру та фаз Місяця. У червні 2026 року дні розподіляться так:

Найкраще клювання: 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Хороше клювання: 5, 6, 7, 17, 24, 25;

5, 6, 7, 17, 24, 25; Слабке клювання: 2, 8, 9, 10, 11, 26, 27;

2, 8, 9, 10, 11, 26, 27; Погане клювання: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30.

Кого ловити у червні

Карась: Стає менш передбачуваним, ніж у травні. Ловити його краще на самому світанку або після заходу сонця. Переходить на літні насадки – розпарену перловку, кукурудзу або хлібний м'якуш, хоча в прохолодні дні все ще бере на черв'яка.

Короп та амур: Червень вважається початком золотого сезону для карпфішингу. Великі екземпляри активізуються вночі та на світанку. Найкраще працюють поживні прикормки з солодкими фруктовими ароматами (полуниця, слива, скопекс) та бойли.

Лящ: Повністю оговтався після нересту і збирається у великі зграї на глибині. Червнева ловля ляща на фідер дуже результативна на нічних риболовлях. У якості наживки добре працює «бутерброд» з опариша та мотиля.

Судак: Головний нічний мисливець червня. У червневі сутінки він виходить на мілководні коси та перекати полювати на малька. Наживою слугують вузькотілі воблери-мінноу або силіконові приманки на джиг-голівці.

Сом: На початку літа, після прогріву води та завершення нересту, у сома починається період активного живлення. Його ловлять на донні снасті (квок), використовуючи як наживку пучок виповзків, жаб або живця.

Плітка та краснопірка: Активно годуються протягом усього дня в заростях очерету та куширу. Добре ловляться на поплавкову вудку, найкращою насадкою стає зелена нитчаста водорість (шовковник) або звичайна манка-бовтанка.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Нагадуємо, що на початку червня у більшості регіонів ще продовжує діяти нерестової заборони на водосховищах та придаткових системах (зазвичай до першої декади місяця). До моменту її офіційного закінчення дозволяється ловля лише з берега, лише в межах дозволених зон і лише на обмежену кількість гачків.

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди (використання сіток, електровудок чи вилов під час нересту), можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий серйозний штраф згідно з чинними таксами.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Будьте відповідальними, бережіть природу і насолоджуйтеся червневою риболовлею!

Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:

Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації.

Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів.

Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.