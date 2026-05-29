«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на літо: куди курсуватимуть

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Відновлюється курсування поїзда №143/144 Суми – Рахів
фото: «Укрзалізниця»
Між столицею та Буковиною призначено додатковий поїзд

«Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди та переводить сім популярних рейсів на щоденне курсування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«З початку літа «Укрзалізниця» фіксує зміну пасажиропотоку та оперативно реагує на це. Зокрема, компанія зменшує кількість вагонів у поїздах на маршрутах, які користуються меншим попитом, та передислоковує їх на рейси, де є найбільший попит. Це дає змогу в умовах дефіциту парку призначати додаткові поїзди та збільшувати кількість вагонів у найбільш затребуваних рейсах», – наголосила компанія.

Вже найближчим часом на щоденне курсування «Укрзалізниця» переводить сім пар поїздів:

  • №4/3 Ужгород – Дніпро;
  • №86/85 Львів – Запоріжжя;
  • №128/127 Львів – Кривий Ріг, Запоріжжя;
  • №78/77 Ковель – Одеса;
  • №88/87 Ковель – Дніпро;
  • №7/8 Харків – Одеса;
  • №121/122 Миколаїв – Київ.

Також «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда №143/144 Суми – Рахів. «Маршрут знову з’єднає Північну Слобожанщину та Сіверщину із Заходом країни й забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремчею та Ворохтою», – пояснила компанія.

Зокрема, між столицею та Буковиною також призначено додатковий поїзд №227/228 Київ – Чернівці. Поїзд курсуватиме через день через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзда – вагони плацкарт, купе та СВ.

Зазначається, що продаж квитків на призначені рейси відкриватиметься відповідно до дат курсування поїздів. Глибина продажу квитків залежить від конкретного напрямку та становить 5-20 діб до дати відправлення.

Як повідомлялося, під час цьогорічного літнього сезону компанія «Укрзалізниця» очікує на суттєвий дефіцит місць у пасажирських поїздах. Головними причинами є масові пошкодження рухомого складу внаслідок російських обстрілів та одночасне зростання попиту на залізничні перевезення. 

