Яке релігійне свято відзначається 30 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

О, пресвятий угоднику Божий, преподобний отче Ісаакію! Ти, що мужньо протистояв нечестю і захищав православну віру, ставши вогненним стовпом для тих, хто блукає, і вірним слугою Господа нашого Ісуса Христа! Зглянься на нас, недостойних, що припадають до святої твоєї ікони.

Благаємо тебе, святий Ісаакію, моли Всемилосердного Бога дарувати нам мир, благополуччя і захист від усякого зла. Зміцни нашу віру у важкі часи, просвіти наші душі світлом істини і навчи нас терпінню та смиренню. Допоможи нам здолати сумніви і лукавства. Захисти від ворогів видимих і невидимих та спрямуй наші кроки на шлях спасіння.

Помолися за нас, отче, до Творця нашого, щоб сподобив нас у мирі завершити життя земне і успадкувати Царство Небесне, де разом із тобою та всіма святими ми славитимемо Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.