Яке релігійне свято відзначається 30 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Іванна Гончар
30 травня – День святого преподобного Ісаакія Далматського

30 травня православні християни в Україні вшановують пам'ять святого преподобного Ісаакія Далматського.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 30 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Ісаакія Далматського

30 травня у церковному календарі – день пам’яті преподобного Ісаакія Сповідника. Він жив у 4 столітті в Сирії та вів усамітнений, аскетичний спосіб життя. Святий заснував монастир біля Константинополя і був відомий своєю боротьбою проти єресі аріанства.

Молитва дня

О, пресвятий угоднику Божий, преподобний отче Ісаакію! Ти, що мужньо протистояв нечестю і захищав православну віру, ставши вогненним стовпом для тих, хто блукає, і вірним слугою Господа нашого Ісуса Христа! Зглянься на нас, недостойних, що припадають до святої твоєї ікони.

Благаємо тебе, святий Ісаакію, моли Всемилосердного Бога дарувати нам мир, благополуччя і захист від усякого зла. Зміцни нашу віру у важкі часи, просвіти наші душі світлом істини і навчи нас терпінню та смиренню. Допоможи нам здолати сумніви і лукавства. Захисти від ворогів видимих і невидимих та спрямуй наші кроки на шлях спасіння.

Помолися за нас, отче, до Творця нашого, щоб сподобив нас у мирі завершити життя земне і успадкувати Царство Небесне, де разом із тобою та всіма святими ми славитимемо Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Народні вірування та прикмети

  • Павуки плетуть павутину – найближчим часом зміниться погода;
  • бджоли мляві – до посилення спеки;
  • дощить – восени зберете великий урожай грибів;
  • на шипшині пишні квіти – чекайте на сувору та морозну зиму;
  • активно квітнуть черемха та липа – до довгого і спекотного літа.

Що не можна робити цього дня

  • Категорично заборонено ходити до лісу;
  • Уникайте ходити босоніж по траві;
  • В жодному разі не можна вбивати плазунів.

