Яке релігійне свято відзначається 30 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
30 травня – День святого преподобного Ісаакія Далматського
30 травня православні християни в Україні вшановують пам'ять святого преподобного Ісаакія Далматського.
Релігійні свята та їхня історія
День святого преподобного Ісаакія Далматського
30 травня у церковному календарі – день пам’яті преподобного Ісаакія Сповідника. Він жив у 4 столітті в Сирії та вів усамітнений, аскетичний спосіб життя. Святий заснував монастир біля Константинополя і був відомий своєю боротьбою проти єресі аріанства.
Молитва дня
О, пресвятий угоднику Божий, преподобний отче Ісаакію! Ти, що мужньо протистояв нечестю і захищав православну віру, ставши вогненним стовпом для тих, хто блукає, і вірним слугою Господа нашого Ісуса Христа! Зглянься на нас, недостойних, що припадають до святої твоєї ікони.
Благаємо тебе, святий Ісаакію, моли Всемилосердного Бога дарувати нам мир, благополуччя і захист від усякого зла. Зміцни нашу віру у важкі часи, просвіти наші душі світлом істини і навчи нас терпінню та смиренню. Допоможи нам здолати сумніви і лукавства. Захисти від ворогів видимих і невидимих та спрямуй наші кроки на шлях спасіння.
Помолися за нас, отче, до Творця нашого, щоб сподобив нас у мирі завершити життя земне і успадкувати Царство Небесне, де разом із тобою та всіма святими ми славитимемо Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Народні вірування та прикмети
- Павуки плетуть павутину – найближчим часом зміниться погода;
- бджоли мляві – до посилення спеки;
- дощить – восени зберете великий урожай грибів;
- на шипшині пишні квіти – чекайте на сувору та морозну зиму;
- активно квітнуть черемха та липа – до довгого і спекотного літа.
Що не можна робити цього дня
- Категорично заборонено ходити до лісу;
- Уникайте ходити босоніж по траві;
- В жодному разі не можна вбивати плазунів.
