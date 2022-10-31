31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні заборонено спилювати дерева, обривати кору і гілки

У понеділок, 31 жовтня, у світі відзначають Геловін, Всесвітній день міст, Міжнародний день економії, Міжнародний день Чорного моря, День чарівництва, Всесвітній день заощаджень.

Геловін

Святкується в ніч проти 1 листопада. У ХІХ ст. поширилась думка про язичницькі корені цього свята, зокрема про походження його від кельтського Саваня, однак останні дослідження доводять його католицькі корені.

Найгучніше відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. Хоч в цих країнах Геловін не є державним святом, та за популярністю поступається лише Різдву. В Україні набуває поширення після здобуття незалежності, разом з пожвавленням у світі процесів американізації наприкінці XX ст.

Під час святкування Геловіну відбувається традиційне випрошування цукерок дітьми, відвідування тематичних костюмованих вечірок, прикрашання оселі та будівель, вирізання ліхтаря з гарбуза, цукрування яблук, розведення вогнищ, виловлювання яблук з відра, розігрування, розповідання моторошних оповідок, перегляд фільмів жахів тощо. Символом свята є ліхтар з гарбуза у вигляді людської голови.

Міжнародний день Чорного моря

Міжнародний день Чорного моря святкують 31 жовтня. Головна теза і тема цього дня - екологія чорноморського басейну і її збереження.

Це свято відзначається в день, коли в 1996 році шість причорноморських країн - Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна - підписали Стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря. Цей План був розроблений після проведення всебічних досліджень морського середовища, які показали, що його життєздатність істотно погіршилася порівняно з попередніми трьома десятиліттями.

Чорне море і його води Керченською протокою з’єднуються з Азовським морем, а протокою Босфор - з Мармуровим морем, через протоку Дарданелли - з Егейським і Середземним морями, будучи внутрішнім морем басейну Атлантичного океану. Його екологія дуже важлива для всього прилеглого регіону. У море впадають такі великі річки, як Дунай, Дніпро, Дністер і більш дрібні - Мзимта, Псоу, Бзибь, Ріоні, Кодор, Інгурі, Чорох, Кизилирмак, Єшільирмак, Сакар’я, Південний Буг, Камчия, Велека. Щорічний річковий стік в Чорне море орієнтовно становить близько 310 кубічних кілометрів, причому 80% цих вод виноситься на північно-західну шельфову частину, переважно Дунаєм та Дніпро.

Яке церковне свято

31 жовтня вшановується пам’ять святого Луки, якого вважають автором чотирьох Євангелій. Також він відомий як один з 70 апостолів і сподвижник апостола Павла. Згідно з переказами, Лука був покликаний на першу проповідь про Царство небесне, яку при своєму земному житті проводив Ісус. Уже значно пізніше Лука супроводжував Павла в подорожах.

Сам Лука прийняв мученицьку смерть на території Фів. Написав за життя не тільки 4 Євангелія, а й Діяння святих апостолів. Крім того, згідно з історичними відомостями, саме Лука є першим іконописцем.

У день Луки вранці люди вирушали до церкви для того, щоб помолитися Луці про благополуччя в родині. За допомогою до святого також зверталися і городники.

Народні прикмети:

Якщо сніг не випаде, то зима настане нескоро.

Якщо корови скриплять в хліві зубами, то зима очікується холодною і довгою.

Якщо в кінці жовтня «роги» місяці на небі орієнтовані на північ, то буде сухо і швидко ляже сніг, а якщо вони спрямовані на південь, то до листопада буде сльота.

Якщо в цей день хмари пливуть з півночі на південь – до сонячної погоди, а з півдня на північ – до негоди.

Що не рекомендується робити:

Сьогодні не можна переїдати.

Заборонено спилювати дерева, обривати кору і гілки.

Не можна також позичати гроші і їжу. При цьому потрібно відмовитися від гострої їжі і категорично не можна вживати алкоголь.

Іменини

Іменини відзначають Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен.