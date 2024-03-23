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42% не змогли б відрізнити оригінальний і згенерований ШІ текст: опитування українців

Ірина Луцак
glavcom.ua
42% не змогли б відрізнити оригінальний і згенерований ШІ текст: опитування українців
Найчастіше українці користуються ChatGPT (33 %). Ще 13 % опитаних користувався сервісами з генерації зображень
фото з відкритих джерел

Згідно з даними, тільки 29 % опитаних взагалі користувалися інструментами на основі ШІ – найчастіше це молодь у віці 18–29 років (41 %), кияни (37 %) та люди з достатком, вищим за середній (41 %)

Більшість українців знають, що таке штучний інтелект, але користується ним менш як третина – про це свідчать дані опитування агентства «Kantar Україна», проведеного в лютому 2024 року. Результати оприлюднили 21 березня.

Згідно з даними, тільки 29 % опитаних взагалі користувалися інструментами на основі ШІ – найчастіше це молодь у віці 18–29 років (41 %), кияни (37 %) та люди з достатком, вищим за середній (41 %).

Експертка «Kantar Україна» Оксана Марусич зазначає, що ШІ нині став універсальним помічником: «Коли задоволення потреб стає простим, а інколи навіть перетворюється на ігровий формат взаємодії – це те, що дійсно очікують користувачі від сервісів, те, що буде мати попит за будь-яких реалій в Україні та світі».

Найчастіше українці користуються ChatGPT (33 %). Ще 13 % опитаних користувався сервісами з генерації зображень.

Водночас для частини користувачів ChatGTP є радше розвагою, аніж надійним джерелом інформації – 25 % не довіряють тексту, якщо він написаний цим інструментом чи іншою програмою на основі ШІ.

При цьому 42 % опитаних зауважили, що навряд чи зможуть розпізнати написаний за допомогою ШІ текст, 38 % сумніваються, що зможуть це зробити. І лише 20 % впевнені, що зможуть відрізнити написаний людиною текст від згенерованого.

Крім того, 38 % опитаних не вважають створені за допомогою ШІ зображення справжнім мистецтвом. Такої ж думки про згенеровану музику ще 35 % респондентів.

Марусич зауважує, що Google, Microsoft, Meta, OpenAI та TikTok уже зобов'язали творців контенту позначати відео, які згенеровані за допомогою ШІ – через стрімке поширення згенерованого контенту – щоб запобігти шахрайству.

Опитування провели у лютому 2024 року з вибіркою в 1000 респондентів, квотною за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном. Опитували чоловіків та жінок, у віці 18–55 років, які мешкають у містах (окрім тимчасово окупованих територій та зони бойових дій).

Нагадаємо, компанія Ілона Маска Neuralink, яка тестує нейрочіпи для керування гаджетами силою думки, планує розробити аналогічний продукт для сліпих, щоб вони могли бачити.

Раніше Ілон Маск заявив, що майбутні війни будуть війнами безпілотників. На своїй сторінці у соцмережі X стверджує, що результат будь-якої битви – це співвідношення вбивств до кількості бойових одиниць і назвав помилкою «приділяти надто багато уваги першій і недостатньо другій».

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Теги: штучний інтелект наука соцопитування

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