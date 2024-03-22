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Ілон Маск анонсував розробку нейрочіпів для повернення зору сліпим

Ірина Луцак
glavcom.ua
Ілон Маск анонсував розробку нейрочіпів для повернення зору сліпим
За словами Маска, цей проєкт отримає назву Blindsight
фото з відкритих джерел

Нейрочіпи успішно пройшли випробування на мавпах і мають на меті в кінцевому підсумку перевершити нормальний людський зір

Компанія Ілона Маска Neuralink, яка тестує нейрочіпи для керування гаджетами силою думки, планує розробити аналогічний продукт для сліпих, щоб вони могли бачити. Про це пише The Independent.

«Спочатку зір буде низьким, як у ранній графіці відеоігор Nintendo, але в кінцевому підсумку може перевищити нормальний людський зір», – сказав він.

За словами Маска, цей проєкт отримає назву Blindsight. Винахідник розповів, що чіпи вже успішно випробували на сліпих мавпах, жодна з них «не загинула і не отримала серйозних травм від пристрою Neuralink».

Як повідомлялося раніше, американський мільярдер Ілон Маск, голова компанії Neuralink, оголосив про те, що перша людина успішно отримала імплант нейрочіпа, розробленого компанією. За його словами, пацієнт добре відновлюється після процедури, а початкові результати показують ознаки активності нейронів.

Раніше Ілон Маск заявив, що майбутні війни будуть війнами безпілотників. На своїй сторінці у соцмережі X стверджує, що результат будь-якої битви – це співвідношення вбивств до кількості бойових одиниць і назвав помилкою «приділяти надто багато уваги першій і недостатньо другій».

Також Ілон Маск підтримав ідею президента України Володимира Зеленського щодо проведення мирного саміту високого рівня. На своїй сторінці у соціальній мережі Х підприємець висловив сподівання, що такий захід незабаром відбудеться.

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Теги: здоров'я бізнес Ілон Маск

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