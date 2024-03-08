Активізація дій США в Україні та Газі: американці висловили свою думку

Associated Press: 36% американців хочуть зменшення активності США в Україні та в Газі

Багато американців не хочуть, щоб країна брала більш активну роль у вирішенні світових проблем. Так, громадяни США не вважають, що Вашингтон повинен брати активнішу участь в російсько-українській та палестино-ізраїльській війні, йдеться у результатах опитування, проведеного Дослідницьким центром вивчення зв'язків із громадськістю NORC для агентства Associated Press.

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Так, 36% респондентів вважають, що Сполучені Штати мають знизити свою залученість до подій. Ще 40% впевнені, що достатньо зберегти нинішній рівень участі США в Україні та в Секторі Гази. Лише 20% підтримують ще активніші дії Білого дому у цих регіонах.

«Загалом серед дорослих американців немає особливого бажання брати активнішу участь у будь-якому конфлікті: лише приблизно 2 із 10 дорослих американців кажуть, що США мають брати більш активну участь у війнах. Також кожен четвертий із 10 опитаних громадян США вважає, що нинішня роль США правильна, а 36% опитаних вважають, що США повинні зробити крок назад і не втручатись», – йдеться у публікації.

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Як пише Associated Press, отримані дані підкреслюють складну динаміку, з якою зіткнуться як президент Джо Байден, так і кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп напередодні виборів у листопаді наступного року. Значна частина їх електорату розчарована картиною зростаючої гуманітарної кризи під час п’ятимісячної війни в Газі та величезними витратами, які вже понесли США, допомагаючи Україні відбити вторгнення Росії.

Раніше з'ясувалося, що понад третина жителів США – 37% – вважають, що Вашингтон витрачає надто багато коштів на допомогу України. Зазначається, що серед опитаних республіканців такої позиції дотримується більшість. Крім того, 49% усіх респондентів сумніваються, що Україна зможе перемогти у війні. У перемозі ЗСУ переконані лише 13% громадян.

До слова, Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи зможе залучити приблизно $200 млн з фінансування армії Сполучених Штатів для термінової допомоги Україні. Про це пише Bloomberg.