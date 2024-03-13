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Європарламент схвалив перший закон про штучний інтелект

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європарламент схвалив перший закон про штучний інтелект
Нові правила передбачають заборону на певні застосунки штучного інтелекту, які загрожують правам громадян
фото з відкритих джерел

Метою закону є «захист фундаментальних прав, демократії, верховенства права та сталості довкілля від високоризикованого штучного інтелекту»

Європейський парламент у середу, 13 березня, ухвалив закон про штучний інтелект (ШІ), який має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

За відповідний документ проголосували 523 євродепутати, проти – 46, 49 – утрималися.

Мета закону – захист фундаментальних прав, демократії, верховенства права та сталості довкілля від високоризикованого ШІ з одночасним стимулюванням інновацій.

Положення закону встановлюють зобов'язання щодо ШІ на основі його потенційних ризиків і рівня впливу.

Нові правила передбачають заборону на певні застосунки ШІ, які загрожують правам громадян. Серед них, зокрема, системи біометричної категоризації, що ґрунтуються на чутливих характеристиках, а також нецільове збирання зображень облич з інтернету або записів камер відеоспостереження для створення баз даних розпізнавання облич.

Закон передбачає заборону на використання систем біометричної ідентифікації (RBI) правоохоронними органами, за винятком деяких визначених ситуацій.

Також передбачені чіткі зобов’язання для інших систем штучного інтелекту з високим рівнем ризику через їхню значну потенційну шкоду здоров'ю, безпеці, основним правам, навколишньому середовищу, демократії та верховенству права.

Системи штучного інтелекту загального призначення (GPAI) і моделі GPAI, на яких вони базуються, повинні відповідати певним вимогам прозорості, включаючи дотримання законодавства ЄС про авторське право.

Крім того, штучно згенеровані зображення, аудіо- чи відеоконтент (дипфейки) мають бути чітко позначені як такі.

«Ми нарешті маємо перший у світі обов'язковий до виконання закон про штучний інтелект, щоб зменшити ризики, створити можливості, боротися з дискримінацією та забезпечити прозорість», – сказав співдоповідач комітету з питань внутрішнього ринку Брандо Беніфей.

Закон після технічних уточнень має бути офіційно ухвалений Радою ЄС. Він набуде чинності через двадцять днів після його публікації в «Офіційному журналі» Євросоюзу і буде повністю застосовний через 24 місяці після набрання чинності, за низкою винятків.

Як повідомлялося, провідні компанії в галузі штучного інтелекту (ШІ) планують підписати угоду, щоб виявляти і маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у світі.

До слова, штучний інтелект залучать до розмінування України.

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Теги: штучний інтелект технології Європарламент депутат

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