Ілон Маск пофантазував, якими будуть війни майбутнього

Ілон Маск заявив, що майбутні війни будуть протистоянням безпілотників

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що майбутні війни будуть війнами безпілотників. На своїй сторінці у соцмережі X стверджує, що результат будь-якої битви – це співвідношення вбивств до кількості бойових одиниць і назвав помилкою «приділяти надто багато уваги першій і недостатньо другій».

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«Майбутні війни будуть війнами безпілотників. Результат будь-якої битви – це співвідношення вбивств до кількості бойових одиниць. Поширена помилка – надто багато уваги приділяти першому та недостатньо другому», – переконаний бізнесмен.

Раніше Ілон Маск підтримав ідею президента України Володимира Зеленського щодо проведення мирного саміту високого рівня. На своїй сторінці у соціальній мережі Х підприємець висловив сподівання, що такий захід незабаром відбудеться.

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«Я сподіваюся, що це станеться. Час зупинити загибель людей в окопах», – написав Маск. Пропозицію про мирний саміт Зеленський висловив напередодні під час зустрічі із президентом Швейцарії Віолою Амхерд. Вона висловила готовність виконати прохання українського лідера. На думку Зеленського, у цьому заході можуть взяти участь «всі країни світу», які поважають суверенітет та територіальну цілісність України. Він також зазначив, що хотів би бачити на саміті зокрема представників Глобального Півдня, насамперед Китаю.

До слова, керівники та члени правління компаній Ілона Маска виражають стурбованість, що його провокаційні вчинки та нефільтрована мова можуть бути пов'язані не з вираженням креативності, а з проблемами із психічним здоров'ям внаслідок вживання наркотиків. У виданні зазначають, що Ілон Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби на приватних вечірках по всьому світу. Він і раніше курив марихуану на публіці та заявляв, що має рецепт на психоделічний кетамін.

Близьке оточення Маска наголошує, що наразі йому 52 роки і він продовжує вживати наркотики, зокрема кетамін, і що вони стурбовані тим, що це може спричинити кризу здоров'я. Навіть якщо цього не станеться, це може зашкодити його бізнесу.