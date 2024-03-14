Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Перехід до зеленої металургії потребуватиме активного використання штучного інтелекту – глава «Метінвесту»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Перехід до зеленої металургії потребуватиме активного використання штучного інтелекту – глава «Метінвесту»
Юрій Риженков, генеральний директор Групи «Метінвест»
фото: «Метінвест»

«Перехід до зеленого курсу буде нелегким»

Трансформація бізнес-процесів у металургії завдяки новим технологіям відбувається повільніше, ніж у інших галузях. Але завдяки використанню цих технологій українські заводи значно випереджали сусідні країни за рівнем прогресу. Про це розповів генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков під час конференції країн G7, присвяченій зеленій трансформації. 

«Політики всього світу говорять про зелений курс. Металургійна промисловість перебуває на вершині порядку денного цього курсу, як головний актор запровадження зелених технологій. Але водночас металургія – дуже традиційна галузь, технології розроблені давно, й зараз неможливо зробити великий прорив. Можна лише поступово вдосконалювати систему. І коли мова йде про поступові вдосконалення, саме тут з'являються цифровізація та штучний інтелект. Саме це може зробити галузь не лише екологічнішою, а й ефективнішою та конкурентоспроможнішою», – зауважив Риженков.

За його словами, багато керівників підприємств важкої промисловості зараз говорять не просто про зелений перехід, а про зелений і цифровий переходи для металургії. Водночас, галузь гостро потребує IT-фахівців для впровадження.

«Перехід до зеленого курсу буде нелегким. Адже нам бракує ІТ-спеціалістів для роботи над трансформацією. Лише п'ять-сім років тому ми шукали інженерів-металургів, яких ми могли б навчити ІТ. Зараз навпаки. Ми готуємо ІТ-спеціалістів, яких навчаємо металургії. І це ті люди, які будуть головними під час зеленого та цифрового переходу нашої компанії», – резюмував Риженков.

Нагадаємо, що стратегія «Метінвесту» щодо «зеленого» переходу залишається незмінною попри широкомасштабну війну.

Водночас Україна наразі прагне прискорити шлях до членства в ЄС, тож має здійснити трансформацію швидше, аніж передбачалось.

Теги: бізнес промисловість технології металургія Україна штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що варто зробити «все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року»
Зеленський розповів про наради щодо вступу в ЄС й американського напрямку політики
Вчора, 23:30
В російському Орлі відбулося падіння БПЛА
Атака дронів на РФ, заява Байдена щодо допомоги Україні: головне за ніч
12 березня, 07:10
Генсек НАТО відмежувався від заяви Еммануеля Макрона про те, що західні союзники не повинні виключати розміщення військ в Україні
Столтенберг відповів, чи планує НАТО надсилати війська в Україну
12 березня, 04:20
Київ очікує від Папи «сигналів у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом»
МЗС викликало посланця Ватикану через скандальні заяви Папи Римського
11 березня, 20:30
Навіть після подорожчання наразі капуста в Україні коштує в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці лютого 2023 року
В Україні підскочили ціни на популярний овоч
3 березня, 15:13
Для створення чат-бота буде використано технологічне рішення однієї з топових міжнародних компаній
У застосунку «Дія» з'явиться чат-бот на основі ШІ: деталі
29 лютого, 20:54
Алан Бадоєв виступив на стратегічному засідання в НАТО та представив документальну стрічку «Довга Доба»
Історичний момент для українського кінематографа: фільм «Довга Доба» показано на засіданні НАТО
24 лютого, 09:32
Роберт Амстердам – лобіст Української православної Церкви (в єдності з Московським патріархатом), адвокат Вадима Новинського
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
21 лютого, 18:56
Розробники надали доступ до ШІ художникам, дизайнерам та режисерам для отримання відгуків та покращення моделі
Пишеш текст – отримуєш відео. Презентовано нові можливості ШІ
16 лютого, 09:45

Новини

Перехід до зеленої металургії потребуватиме активного використання штучного інтелекту – глава «Метінвесту»
Перехід до зеленої металургії потребуватиме активного використання штучного інтелекту – глава «Метінвесту»
2023 рік став рекордним роком для сонячної енергетики – аналітика
2023 рік став рекордним роком для сонячної енергетики – аналітика
Представники зеленої енергетики можуть покращити роботу Гарпоку – асоціація
Представники зеленої енергетики можуть покращити роботу Гарпоку – асоціація
Італія гальмує перехід на «зелену» енергетику через відсутність великих сонячних проектів
Італія гальмує перехід на «зелену» енергетику через відсутність великих сонячних проектів
Перехід на відновлювальні джерела енергії. У Євросоюзу з'явились країни-лідери
Перехід на відновлювальні джерела енергії. У Євросоюзу з'явились країни-лідери
У наглядовій раді Гарпоку мають бути представники виробників зеленої енергії – адвокат
У наглядовій раді Гарпоку мають бути представники виробників зеленої енергії – адвокат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
«Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду
12K
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
7008
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
6551
У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)
4521
Росія знову скликає Радбез ООН: оголошено причину
3947
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події

Новини

СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Сьогодні, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua