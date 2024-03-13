Скільки українців довіряють ветеранам АТО та ЗСУ: результати опитування

96% українців довіряють ветеранам АТО та військовим, які зараз захищають Україну від окупантів

55% респондентів мають у своєму оточенні людей, які воювали з 2014 по 2021 роки, а у 70% близькі воюють або воювали від початку повномасштабної війни

Майже всі українці (96%) довіряють ветеранам АТО та військовим, які зараз захищають Україну від окупантів. Про це свідчать результати опитування, яке проводила соціологічна група «Рейтинг».

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55% опитаних розповіли, що мають у своєму оточенні людей, які брали участь у воєнних діях з 2014 по 2021 роки. А 70% респондентів мають близьких, які воюють або воювали від початку повномасштабного вторгнення.

Значна частина учасників опитування (41%) припустили, що можуть стати ветеранами у майбутньому. Таку відповідь найчастіше давали мешканці заходу України, респонденти молодого віку, а також чоловіки, чиї родичі чи друзі воюють від 2014-го та продовжують нести військову службу й сьогодні. Натомість 53% не розглядають такої можливості для себе.

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У ході опитування виявлено, що рівень обізнаності українців щодо проблем ветеранів зростає. Зокрема, 56% респондентів зазначили, що вони добре або скоріше проінформовані про це, а 42% – не проінформовані (найбільше серед них мешканців східних областей, осіб старшого віку та жінок).

Нагадаємо, 35% чоловіків призовного віку готові долучитися до ЗСУ – вони прагнуть захистити свої сім'ї та помститися окупантам. Соціологи намагалися також з’ясувати не лише готовність українських чоловіків долучатися до лав ЗСУ, а й мотивацію їхнього рішення. Основним мотивом мобілізації є бажання захищати країну і своїх рідних (71%), а також мститися і знищувати ворога (64,6%).

Як повідомлялося, в Україні майже рік спостерігається зростання кількості тих, хто вважає, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку.

До слова, станом на січень українці продовжували довіряти найбільше президенту Володимиру Зеленському, голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму, Сергію Притулі та очільнику МЗС Дмитру Кулебі.