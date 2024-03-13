Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки українців довіряють ветеранам АТО та ЗСУ: результати опитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки українців довіряють ветеранам АТО та ЗСУ: результати опитування
96% українців довіряють ветеранам АТО та військовим, які зараз захищають Україну від окупантів
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

55% респондентів мають у своєму оточенні людей, які воювали з 2014 по 2021 роки, а у 70% близькі воюють або воювали від початку повномасштабної війни

Майже всі українці (96%) довіряють ветеранам АТО та військовим, які зараз захищають Україну від окупантів. Про це свідчать результати опитування, яке проводила соціологічна група «Рейтинг».

55% опитаних розповіли, що мають у своєму оточенні людей, які брали участь у воєнних діях з 2014 по 2021 роки. А 70% респондентів мають близьких, які воюють або воювали від початку повномасштабного вторгнення.

Скільки українців довіряють ветеранам АТО та ЗСУ: результати опитування фото 1

Значна частина учасників опитування (41%) припустили, що можуть стати ветеранами у майбутньому. Таку відповідь найчастіше давали мешканці заходу України, респонденти молодого віку, а також чоловіки, чиї родичі чи друзі воюють від 2014-го та продовжують нести військову службу й сьогодні. Натомість 53% не розглядають такої можливості для себе.

Скільки українців довіряють ветеранам АТО та ЗСУ: результати опитування фото 2

У ході опитування виявлено, що рівень обізнаності українців щодо проблем ветеранів зростає. Зокрема, 56% респондентів зазначили, що вони добре або скоріше проінформовані про це, а 42% – не проінформовані (найбільше серед них мешканців східних областей, осіб старшого віку та жінок).

Скільки українців довіряють ветеранам АТО та ЗСУ: результати опитування фото 3

Нагадаємо, 35% чоловіків призовного віку готові долучитися до ЗСУ – вони прагнуть захистити свої сім'ї та помститися окупантам. Соціологи намагалися також з’ясувати не лише готовність українських чоловіків долучатися до лав ЗСУ, а й мотивацію їхнього рішення. Основним мотивом мобілізації є бажання захищати країну і своїх рідних (71%), а також мститися і знищувати ворога (64,6%).

Як повідомлялося, в Україні майже рік спостерігається зростання кількості тих, хто вважає, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку.

До слова, станом на січень українці продовжували довіряти найбільше президенту Володимиру Зеленському, голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму, Сергію Притулі та очільнику МЗС Дмитру Кулебі.

Читайте також: Зросла кількість українців, які не вірять у перемогу
Теги: українці соцопитування ветеран АТО ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головна проблема українського інформаційного порядку денного
Головна проблема українського порядку денного: баланс та пропаганда
1 березня, 22:03
Франція замовила для ЗСУ сотню дронів Delair. Стали відомі терміни поставки
Франція замовила для ЗСУ сотню дронів Delair. Стали відомі терміни поставки
1 березня, 02:20
Політику було 86 років
Останній з відомих 60-десятників: пам'яті Степана Хмари
21 лютого, 14:29
У Німеччині можуть змінити підхід до виплат біженцям, але частина депутатів із цим не згодна
Виплати біженцям у Німеччині стали причиною сварок між депутатами
20 лютого, 07:14
Уже з осені 2021 року ЗСУ приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти і нанести ворогу максимальне ураження
Генерал розповів, як ЗСУ готувалися до відбиття повномасштабного вторгнення Росії
19 лютого, 09:57
Зеленський поінформував про ситуацію на кордоні з Польщею
Зеленський поінформував про ситуацію на кордоні з Польщею
15 лютого, 22:50
Плати або служи: чи сприйме суспільство таку логіку влади?
Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України? Інтерв’ю
15 лютого, 12:03
Зміни в харчуванні військових будуть введені в дію в червні 2024 року
Нове меню для ЗСУ: на одного військового планують витрачати 139,38 грн на день
14 лютого, 16:46
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи
14 лютого, 10:57

Суспільство

Скільки українців довіряють ветеранам АТО та ЗСУ: результати опитування
Скільки українців довіряють ветеранам АТО та ЗСУ: результати опитування
Нардепи придумали, як долучити засуджених до служби у ЗСУ
Нардепи придумали, як долучити засуджених до служби у ЗСУ
Новий глава Запорізької ОВА: Реальна кількість полонених в окупації удвічі більша за офіційні дані
Новий глава Запорізької ОВА: Реальна кількість полонених в окупації удвічі більша за офіційні дані
Полонений правозахисник Буткевич повідомив, що окупанти погрозами тортур змусили визнати провину
Полонений правозахисник Буткевич повідомив, що окупанти погрозами тортур змусили визнати провину
Українці почали більше і регулярніше донатити на ЗСУ: результати дослідження
Українці почали більше і регулярніше донатити на ЗСУ: результати дослідження
Обстріл Кривого Рогу: атаковано район Олени Кравець, а Могилевська скасувала концерт
Обстріл Кривого Рогу: атаковано район Олени Кравець, а Могилевська скасувала концерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
12K
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
5474
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
3976
Пентагон обіцяє швидко доставити оборонну допомогу Україні
3427
Нова допомога від США. Стало відомо, яку зброю отримає Україна
3000
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення

Новини

Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Сьогодні, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Сьогодні, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua