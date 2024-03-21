Етнічних росіян в Україні стає все менше. Соціологи зафіксували новий тренд

Володимир Паніотто: «Просто люди перестають себе ідентифікувати росіянами»

Кількість етнічних росіян в Україні з кожним роком стає все меншою. Такий висновок на основі досліджень зробив генеральниий директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв'ю «Главкому».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На думку соціолога, є дві причини такого явища: еміграція росіян до РФ та зміна ідентифікації самих росіян.

«Етнічних росіян в Україні стає все менше. Ні, це не означає, що вони масово емігрують до РФ, хоча певний відсоток тих, хто виїхав туди з окупованих територій, теж є. Просто люди перестають себе ідентифікувати росіянами, і зараз «з колишніх 17% залишилось 2-3%», – говорить Паніотто.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Володимир Паніотто звернув увагу на дослідження, проведене восени минулого року, у якому оцінювали ставлення до представників різних націй, і наголосив, що цього року результати можуть бути вже зовсім іншими. Зокрема, ставлення зміниться до поляків.

«Пересічний респондент не буде розбиратися у тому, як російські наративи абощо збили з пуття польських фермерів. Для нього відбувається медіаподія, яка в загальних рисах полягає в тому, що сусіди почали нам шкодити. І це відіб’ється на ставленні до поляків», – вважає експерт.

Соціальна дистанція від дорослого населення України до деяких етнічних груп КМІС

Найменшою соціальна дистанція є до україномовних українців (індекс 2,03), найбільшою – до росіян-жителів Росії (6.38). Переважна більшість (80%) не допускали б росіян в Україну навіть як туристів.

Нагадаємо, лише 3% опитаних громадян України вважають, що російська мова має отримати статус другої державної. Зрештою, після повномасштабного вторгнення станом на лютий 2024 року переважна більшість українців – 66% – вважають, що російську мову потрібно усунити з офіційного спілкування.

Також 35% чоловіків призовного віку готові долучитися до ЗСУ – вони прагнуть захистити свої сім'ї та помститися окупантам. Соціологи намагалися також з’ясувати не лише готовність українських чоловіків долучатися до лав ЗСУ, а й мотивацію їхнього рішення. Основним мотивом мобілізації є бажання захищати країну і своїх рідних (71%), а також мститися і знищувати ворога (64,6%).