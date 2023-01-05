Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

5 січня – день пам'яті Діда Панаса: цікаве про легендарного казкаря

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
5 січня – день пам'яті Діда Панаса: цікаве про легендарного казкаря
колаж: Главком

Петро Вескляров отримав всенародну любов, а під його казочки засинали тисячі дітей

5 січня – день пам'яті легендарного Діда Панаса. Петро Вескляров – український актор і телеведучий, заслужений артист УРСР.

Для покоління дітей 1960-1980-х років минулого століття він став справжньою легендою.

Народився Петро Вескляров у Тальному на Черкащині 1911 року. Походив з єврейської родини. Батько його був муляром, жила родина небагато. У роки Другої світової разом з родиною потрапив до фільтраційного табору. Рідні загинули, а Петрові вдалося вирватися і змінити прізвище на Вескляров.

За непідтвердженими розповідями, прізвище Петра Юхимовича зазнало змін під час війни з нацизмом: від єврейського Векслер до Вескляров. Це сталося під час перебування в нацистському фільтраційному таборі, щоб приховати єврейське походження.

Після полону радянська влада не дозволила Весклярову оселитися в столиці і він жив у Луцьку. Служив у Волинському українському музичному театрі імені Т. Шевченка протягом 13 років. Родина актора мешкала в центрі Луцька, де їм дали кімнату в комуналці.

Коли режисер Віктор Іванов приїхав до Луцька шукати акторів для свого фільму «Олекса Довбуш», він запропонував Петру Векслярову роль діда Петрія і запросив до Києва на кіностудію ім. О. Довженка. Це й стало його дебютом у кіно, проте дружина відмовилася переїжджати до Києва й Вескляров поїхав один. У 1959 р. його зарахували до штату кіностудії імені О. Довженка.

У фільмографії актора понад 20 художніх стрічок.

5 фото
На весь екран

У 1962 р. українське радіо шукало ведучого програми «Казки дідуся Панаса». І Петро Вескляров пішов на конкурс, шукаючи підробіток, бо утримував сина і родину загиблого брата.

Коли в будинках українців з'явилися перші телевізори, діда Панаса було вирішено перенести на екран. Цікаво, що на «посаду» телевізійного діда Панаса претендували 200 акторів.

Дід Панас з козацькими вусами, у незмінній вишиванці щовечора розповідав у «Вечірній казці» українські казки. Через це його свого часу навіть звинувачували в націоналізмі. Зате діти і дорослі щиро любили Весклярова.

Робота була динамічною: вранці – сценарій, ввечері – 15 хвилин прямого ефіру. У випусках він з'являвся на тлі побуту української хати у вишиванці, яку приносив з дому, сам писав сценарії передач і тексти казок, які розповідав напам'ять, а також зачитував листи від дітей і вітав їх з днем народження.

5 січня – день пам'яті Діда Панаса: цікаве про легендарного казкаря фото 1

Як згадували його колеги, коли одного разу в ефірі він закашляв, то на телебачення прийшло кілька вантажівок з листами-порадами, різними травами, ліками з усіх куточків України.

Земляки-тальнівчани пригадували, що Петро Вексляров завжди розмовляв лише українською, жартуючи: «Я російську не можу вивчити», а також любив носити вишиванку.

«Він приходив у вишиванках і йшов, не перевдягаючись. І це були всі його особисті вишиванки, не з костюмерної. Він був вірним українській культурі і мові, в житті говорив українською, і це відчувалось крізь екран», – згадувала Тамара Стратієнко, народна артистка України.

Остання «Вечірня казка» з Дідом Панасом відбулася у 1986-му. Його п'ятнадцятихвилинна програма виходила протягом 17 років.

Помер Петро Вескляров 5 січня 1994 року.

За своє творче життя Дід Панас отримав лише одну нагороду – звання заслуженого артиста УРСР. Однак, він мав всенародну любов. І нині його пам'ятають!

До слова, у 2021 році минуло 110 років від дня народження діда Панаса.

Нагадаємо, у Києві з’явився мурал з легендарним дідом Панасом (фото).

Читайте також: 110 років. П'ять фактів про легендарного діда Панаса

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

5 січня – день пам'яті Діда Панаса: цікаве про легендарного казкаря
5 січня – день пам'яті Діда Панаса: цікаве про легендарного казкаря
Бійці на Авдіївському напрямку отримають 10 модульних укриттів від Метінвесту
Бійці на Авдіївському напрямку отримають 10 модульних укриттів від Метінвесту
Кирило просить перемир'я на Різдво. Соцмережі пригадали, що він та Путін коїли на Великдень
Кирило просить перемир'я на Різдво. Соцмережі пригадали, що він та Путін коїли на Великдень
Легендарний воїн УПА Симчич святкує 100-річчя
Легендарний воїн УПА Симчич святкує 100-річчя
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
Скільки українських переселенців наразі перебувають у Європі: дані ООН
Скільки українських переселенців наразі перебувають у Європі: дані ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ
13K
Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора
12K
Шок у Московському патріархаті. Митрополит Епіфаній 7 січня зайде у Лавру
11K
Хочуть воювати під Берліном. Данілов відреагував на позицію Шольца щодо танків
9930
Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто
8837
Переворот у Лаврі: хто тепер господар? Інтерв’ю з керівником Києво-Печерського заповідника

Новини

Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту