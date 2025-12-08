В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 8 грудня 2025

У західних областях вночі та вранці місцями туман

У понеділок, 8 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру та місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно. Без істотних опадів, лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях невеликий дощ.

У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Київській області та столиці хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, східний 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

