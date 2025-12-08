Головна Країна Суспільство
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 8 грудня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 8 грудня 2025
Прогноз погоди на 8 грудня
фото: glavcom.ua

У західних областях вночі та вранці місцями туман

У понеділок, 8 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру та місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно. Без істотних опадів, лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях невеликий дощ.
У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 8 грудня 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, східний 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або нав

