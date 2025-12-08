Головна Країна Суспільство
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 8 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

8 грудня у світі відзначають День мандрівника в часі. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Патапія Фіванського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 8 грудня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День мандрівника в часі

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

8 грудня відзначається День мандрівника у часі. Якщо дослівно перекладати назву цього свята, то вона звучить, як «День, у який можна прикидатися мандрівником у часі». Свято з’явилося в інтернеті понад 20 років тому завдяки фанатам фантастики. Вони й запропонували оригінальний спосіб святкування – вдавати із себе людей, які прибули з іншого часу.

Ідея такого подорожування здавна бентежила розум людей. Цю тему висвітлювали у своїх творах письменники-фантасти, а режисери знімали видовищні художні стрічки. Вчені теж не залишалися осторонь, а після відкриття загальної теорії Ейнштейна почали працювати над створенням машини, яка б дозволила відправитися у бажаний час.

Але у таких привабливих мандрівках криється велика небезпека, тому що ніхто не може впевнено сказати, чи впливає зміна минулого на події у майбутньому. Великий фантаст Рей Бредбері описав можливість такого результату у творі «І пролунав грім», коли головний герой випадково наступив на метелика, подорожуючи у стародавні часи.

А ось просто прикинутися таким мандрівником 8 грудня – це безпечно та весело. Тому варто домовитися з друзями й зробити цей день незабутнім.

День сала

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День сала у США відзначають 8 грудня, цей день знаменує відродження сала як поживного та універсального кулінарного інгредієнта. Колись його уникали через те, що воно вважалося шкідливим для здоров’я, а тепер його цінують за користь для здоров’я та кулінарну універсальність. Цей день присвячений інформуванню людей про включення сала у свій раціон та кулінарні практики.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Патапія

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

8 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Патапія Фіванського (IV–V ст.). Патапій народився у місті Фіви (Єгипет) і, відчуваючи потяг до чернечого життя, пішов у пустелю. Коли його слава стала поширюватися, він таємно переїхав до Константинополя.

Преподобний Патапій прославився своїм аскетичним життям та даром чудотворення: за переказами, він лікував хвороби та виганяв бісів. Після його смерті над його мощами був збудований храм, що став місцем паломництва.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня уважно спостерігали за погодою, оскільки вона віщувала погоду на найближчу зиму:

  • Якщо вранці був іній, то наступне літо буде дощовим.
  • Снігу багато, а вітру немає – до гарного врожаю.
  • Якщо стоїть тепла погода – це до ранньої та м'якої весни.
  • Ворони потужно кричать – до снігопаду.

Історичні події

  • 1609 рік – в Мілані відкривається Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека після Бодлеанської;
  • 1868 рік – у Львові засновують товариство «Просвіта»;
  • 1881 рік – горить віденський Рінгтеатр, у якому гине близько 850 людей;
  • 1919 рік – коаліція союзників (члени Антанти) визначає східним кордоном Польщі «лінію Керзона», юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель;
  • 1941 рік – США та Велика Британія оголошують війну Японії;
  • 1963 рік – у Неваді викрадають сина американського співака Френка Сінатри;
  • 1963 рік – розпочинає свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі;
  • 1966 рік – в Егейському морі тоне грецький пором «Іракліон», гине 217 людей;
  • 1980 рік – кількома пострілами в спину 25-річний Марк Чепмен вбиває Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому;
  • 1991 рік – на позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки приймають рішення про визнання незалежності України;
  • 1994 рік – група дослідників під керівництвом Сігурда Хофманна в Центрі дослідження важких іонів імені Гельмгольца синтезує хімічний елемент 111, який надалі отримує назву рентгеній на честь винахідника X-променів Вільгельма Рентгена;
  • 2004 рік – Верховна Рада України голосує за «великий пакет» – внесення змін до Конституції, внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, та закон «Про особливості застосування закону України «Про вибори Президента України» при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року»;
  • 2010 рік – із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим – SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат;
  • 2013 рік – о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані валять пам'ятник Леніну на Бесарабці.

Іменини

День ангела святкують: Павло, Кирило, Вікторія, Клавдія, Ярослав.

