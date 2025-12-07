Україна цього тижня консультуватиметься з Європою щодо низки питань – Зеленський

Зустрічі з європейськими лідерами заплановані в Лондоні та Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок нового дипломатичного тижня. Він почнеться із запланованих консультацій з європейськими лідерами, акцентуючи на питаннях безпеки та довгострокової підтримки України. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, пише «Главком».

В основі переговорів: питання протиповітряної оборони та фінансування.

«Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень – будуть консультації з європейськими лідерами. Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, ми будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах», – сказав президент.

Зеленський також повідомив, що представники України вже провели предметні розмови з представниками США та готуються до нових консультацій в Європі. Він очікує детальні звіти від Рустема Умєрова та Андрія Гнатова щодо переговорів американців з Москвою та можливих змін у позиціях США.

«Вчора ми говорили зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером – я дякую за готовність працювати разом 24 на 7. Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи – у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі», – зазначив глава української держави.

Як повідомлялось, що Зеленський запланував візит до Риму у вівторок, 9 грудня для зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Зустріч з Мелоні відбудеться після візиту Зеленського до Лондону, де український лідер зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.