Група молодиків напала на артистів ансамблю «Гуцулія»: подробиці

Повертаючись після гастролей у Польщі та Фінляндії, артисти ансамблю «Гуцулія» стали жертвами агресивного нападу в місті Шептицький (Червоноград) на Львівщині. Близько шести молодиків і трьох жінок увірвалися в автобус, де перебувала команда, і почали фізичне насильство. Про це розповів художній керівник ансамблю Василь Шеремета, пише «Главком».

Під час нападу артисти отримали численні травми, серед яких зламані носи, забої, струс мозку, а також складний перелом зі зміщенням, для лікування якого необхідна операція. Одним із постраждалих стала адміністраторка ансамблю, яка отримала забій ребер та сильний стрес. Нападники зруйнували речі в автобусі, провокували конфлікти і продовжували агресивну поведінку, коли поліція прибула на місце події.

Хоча правоохоронці були викликані, як зазначив Василь Шеремета, нападників не затримали, а поліція поводилася спокійно, не вживаючи заходів проти агресивних осіб.

Артисти «Гуцулії» подали заяву до поліції та закликають до об'єктивного розслідування інциденту.

«Ми звернулися до поліції. Але є серйозні питання до дій правоохоронців, які приїхали на виклик.На наявному відео та фото видно (просимо вибачення за нецензурну лексику), як після інциденту нападники не були затримані, а поліція спокійно спілкувалася з ними (руки в кишенях), попри нецензурну лайку та агресивну поведінку з їхнього боку. Заява подана. Побої знято. Ми очікуємо об’єктивного та публічного розслідування цієї події», – розповів художній керівник.

