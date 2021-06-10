110 років. П'ять фактів про легендарного діда Панаса

Дідом Панасом Петро Вескляров став в 51 рік. Лисину прикрив перукою, надів вишиванку, сів за стіл ... і прийшов запаморочливий успіх

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Его настоящее имя Пинхас Векслер. Он родился на Черкасщине в городе Тальное в еврейской семьи. Псевдоним Петр Вескляр он выдумал, когда оказался в лагере для военнопленных.

Ему тогда уже было 30 лет. И он совершенно не был похож на еврея. Плюс – шикарная українська мова. Это его и спасло.

Дебютировал в кино 1958-м, когда киевский кинорежиссер Виктор Иванов приехал в Луцк в поисках артистов для фильма «Олекса Довбуш».

В 1959 Вескляров снялся уже в пяти картинах Киностудии им. Довженко! Ему предложили перейти в штат киностудии. Он переехал в Киев, но без жены. Семья распалась.

Дедом Панасом стал в 51 год. Лысину прикрыл седым париком, надел вышиванку, сел за стол… и пришел головокружительный успех. После каждого выпуска редакцию заваливали письмами от детей.

За каждый выпуск культовый ведущий получал стандартную ставку – 8 рублей. Плюс за репетицию, плюс за эфир – получалось 16 рублей. В месяц, следовательно, 64 рубля. Столько же на телевидении получала уборщица.

Зато решил жилищный вопрос. В 1988 году переехал с новой семьей в центр города, получив просторную квартиру в доме по ул. Саксаганского, 24, где жили известные кинематографисты.

Фраза «Отака ху*ня, малята» — это легенда. Такого он никогда не произносил. И вообще не использовал обсценную лексику.

по материалам ВВС

Джерело: блог Олени Яхно

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