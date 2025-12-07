Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Краматорськ занурився у темряву: причина блекауту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Краматорськ занурився у темряву: причина блекауту
У Краматорську на Донеччині стався блекаут
фото з відкритих джерел

Напередодні місто атакували безпілотники

Увечері, 7 грудня у Краматорську на Донеччині стався блекаут. Міська рада повідомила про аварійне відключення, пише «Главком».

«Краматорські РЕМ» повідомляють, що у зв’язку з аварійним відключенням без електропостачання залишилося місто Краматорськ. Водночас місцеві пабліки повідомляють про можливі загрози ударів КАБами та дронами, а також про вибухи.

Напередодні місто атакували безпілотники, наразі інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомлялось, після останньої ворожої атаки по Україні для покращення ситуації зі світлом знадобляться тижні.

До слова, уночі 6 грудня росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України у восьми областях. У шести областях виникли перебої зі світлом. 

Внаслідок атаки РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.  

Читайте також:

Теги: блекаут відключення Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі в більшості областей відключення світла тривають до 16 годин на добу
«Укренерго» повідомило, скільки часу займе відновлення енергосистеми після обстрілу
Вчора, 21:50
Російські загарбники намагаються проникнути у місто, використовуючи туман і дощ як прикриття
Покровськ став символом нового етапу війни – The Telegraph
Вчора, 20:23
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 7 грудня 2025 року: графіки
Вчора, 18:39
Рубіо каже, що США намагаються з'ясувати, чи можливо подолати розбіжності між Україною та РФ
Мирні переговори. Рубіо назвав питання, яке викликає найбільше суперечок
3 грудня, 07:41
У російській Казані стався блекаут після вибуху
У російській Казані стався блекаут після вибуху (відео)
28 листопада, 23:58
Нелю Штепу судять з 2014 року
Не може пересуватися без сторонньої допомоги. З’явилися нові дані про стан здоров’я обвинуваченої Нелі Штепи
23 листопада, 17:28
За словами гауляйтера Донеччини, унаслідок удару знеструмлено багато населених пунктів
Окупанти підтвердили ураження двох ТЕС на Донеччині
18 листопада, 06:54
Окупанти атакують Покровськ
Аналітики оцінили ситуацію біля Покровська та Мирнограда
11 листопада, 09:17
Пошкодження енергетичних об’єктів і віялові відключення електроенергії мають ланцюговий ефект, який відчувають і військові
Ексміністр пояснив, як удари по енергетиці впливають на ситуацію на фронті
9 листопада, 19:45

Суспільство

Краматорськ занурився у темряву: причина блекауту
Краматорськ занурився у темряву: причина блекауту
Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва
Бійцям 128-ї бригади допомагає воювати екзотична тварина
Бійцям 128-ї бригади допомагає воювати екзотична тварина
Прогноз погоди на тиждень 8–14 грудня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 8–14 грудня 2025 року
105-річна полтавка розповіла про своє життя
105-річна полтавка розповіла про своє життя
Ексміністр пояснив, чому він досі не на фронті
Ексміністр пояснив, чому він досі не на фронті

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Вчора, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua