Краматорськ занурився у темряву: причина блекауту

У Краматорську на Донеччині стався блекаут

Напередодні місто атакували безпілотники

Увечері, 7 грудня у Краматорську на Донеччині стався блекаут. Міська рада повідомила про аварійне відключення, пише «Главком».

«Краматорські РЕМ» повідомляють, що у зв’язку з аварійним відключенням без електропостачання залишилося місто Краматорськ. Водночас місцеві пабліки повідомляють про можливі загрози ударів КАБами та дронами, а також про вибухи.

Напередодні місто атакували безпілотники, наразі інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомлялось, після останньої ворожої атаки по Україні для покращення ситуації зі світлом знадобляться тижні.

До слова, уночі 6 грудня росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України у восьми областях. У шести областях виникли перебої зі світлом.

Внаслідок атаки РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.