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«Насильно забрали від мами». У Давосі підліток із Маріуполя розповів про знущання окупантів

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Насильно забрали від мами». У Давосі підліток із Маріуполя розповів про знущання окупантів
Неповнолітнього Сашка вдалося повернути в Україну
скріншот з відео

Маму 12-річного Сашка російські викрадачі запроторили у в’язницю

У Давосі виступив неповнолітній Олександр Радчук з Маріуполя, який пройшов через фільтраційний табір. Хлопець розповів про те, як окупанти розлучили його з матір’ю і як знущалися у таборі. Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський.

Росіяни фактично викрали дитину, не давши хлопцеві навіть попрощатися з матір’ю.

«Я на початку війни жив із мамою (Козловою Сніжаною Михайлівною) і сестрою (Козловою Вікторією Семенівною), і 24 березня потрапив під обстріл. Я отримав поранення під око. Ми пішли з мамою шукати українських військових, щоб вони відвезли нас на комбінат Ілліча, де були фельдшери. У наших військових закінчувалися боєприпаси і вже завод оточили. Росіяни сказали здаватися. Вони нас вивезли на «Камазах» і повезли у фільтраційний табір», – повідомив Олександр і додав, що йому навіть не дали попрощатися з мамою.

Хлопець запитав окупантів, куди його везуть, у відповідь почув – у дитячий будинок, а потім на усиновлення.

«Я говорив, що в мене є бабуся, що вона в Україні і що я хочу до неї. Вони не дозволяли. Вони відвезли мене в Донецьку обласну травматологію і там мені лікували око. У мене був номер бабусі, я попросив у друга по палаті телефон і по вайберу зв'язався з бабусею, повідомив, де я. Вона почала збирати документи, щоб мене забрати», – розповів хлопчик.

За його словами, на запитання, де його мама, російські викрадачі відповіли, що мама його нібито покинула і вона у російській тюрмі.

«Таких історій тільки з одного Маріуполя тисячі. Дуже важливо кожну розказати на весь світ. Чим більше буде такого фактажу та розголосу, тим менше людей і країн наважаться виступати адвокатами російських окупантів та маритимуть про компроміси з убивцями», – прокоментував свій допис Денис Казанський.

Нагадаємо, на Луганщині російські окупанти посилили перевірки місцевого населення. Особлива увага приділяється особам, у яких у контактах є номери абонентів українських операторів зв’язку.

Крім того, «вагнерівці» вивезли близько 30 осіб з передмістя Бахмута на фільтрацію. Причиною вивезення є ніби гуманні наміри захистити людей від бойових дій.

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Теги: росія війна тероризм викрадення форум в давосі дитина

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