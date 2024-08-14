Байден вперше прокоментував операцію у Курській області
Байден наголосив, що американський уряд перебуває в постійному контакті з Україною
Президент США Джо Байден заявив, що наступ ЗСУ в Курській області «створює справжню дилему» для російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише New York Post.
Байден впереше прокоментував наступ українських сил у Курській області під час спілкування з журналістами, коли прибув до Нового Орлеана для обговорення фінансування федеральних досліджень раку.
Biden says Ukraine’s invasion of Russia is ‘creating a real dilemma for Putin’ — and US in ‘constant contact’ with Kyiv https://t.co/n9yMfWjWga pic.twitter.com/JmI1Uv4Lrr— New York Post (@nypost) August 13, 2024
«Це створює справжню дилему для Путіна. Ми перебуваємо в прямому контакті, у постійному контакті з українцями. Це все, що я поки що можу сказати, поки операція триває», – сказав президент США.
Він також зазначив, що зазначив, що спілкується на цю тему зі своєю командою кожні 4-5 годин останні 6-8 днів.
Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що операція України в Курській області РФ є здійсненням міжнародно визнаного права на самооборону.
Як повідомлялося, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який 12 серпня прибув з візитом до Києва, схвально оцінив наступальну операцію ЗСУ в Курській області РФ.
Водночас радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що російський диктатор Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його непокоїть ситуація в Курській області.
Також колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у контексті заяв російського диктатора Володимира Путіна щодо операції ЗСУ у Курській області нагадав, що Росія окупувала в рази більшу територію України.
Нагадаємо, за сьогоднішню добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Сьогодні взято контроль над 40 кв. км території. На сьогодні 74 населені пункти Курщини перебувають під контролем ЗСУ. Бої ведуться по всій лінії фронту.
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