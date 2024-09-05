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5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Якщо сьогодні хмари червоні на світанку – чекайте на негоду
фото: depositphotos.com

Сьогодні забороняється лаятися і лихословити

5 вересня відзначається Всесвітній день туристичних журналів, Міжнародний день жінок корінних народів, Міжнародний день благодійності. Віряни вшановують день пам’яті святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі.

Всесвітній день туристичних журналів

5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято підкреслює важливу роль, яку відіграють туристичні журналісти у просуванні відповідального туризму, підвищенні обізнаності про культурне розмаїття та вирішенні глобальних проблем. Цей день був заснований 2018 року під час Конгресу туристичних журналістів у Ігуасу, Аргентина, за ініціативи Всесвітньої організації туристичної журналістики (World Organization of Tourism Journalism, WTJO). 

Мета свята – визнання та підтримка етичного висвітлення подій, що сприяє толерантності, міжкультурному взаєморозумінню та екологічній стійкості.

Міжнародний день жінок корінних народів

5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято було засноване 1983 року під час Другої зустрічі організацій і рухів Америки у Тіхуанаку, Болівія. Дата була обрана на честь Бартоліни Сіси, лідера аймара, яка разом зі своїм чоловіком Тупаком Катарі очолила повстання аймара-кечуа проти іспанських колонізаторів у Перу.

Цей день є даниною поваги жінкам корінних народів, які демонструють стійкість, силу та відданість у збереженні своїх культур, мов та традицій. Жінки корінних народів відіграють важливу роль у своїх громадах, будучи хранительками знань та традицій, а також захисницями соціальної справедливості.

Міжнародний день благодійності

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Міжнародний день благодійності був затверджений 17-го грудня 2012-го року на 58-му пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН з ініціативи Угорщини. 5 вересня було обрано не випадково. Це день, коли відійшла у кращий світ Мати Тереза, яка стала для всього світу символом милосердя. 1979 році калькутській черниці вручили Нобелівську премію миру за внесок у боротьбу з бідністю. Мати Тереза віддала ці гроші знедоленим людям в Індії.  До 1996 року під її керівництвом діяли 517 доброчинних  місій в понад 100 країнах.

Міжнародний день благодійності вперше відзначався 2013 року, щоб актуалізувати внесок усіх благодійників та волонтерів у подолання сучасних проблем людства, таких як бідність, смертоносні хвороби, неписьменність тощо.

Відтоді до цього свята окремі люди, благодійні організації, бізнес-компанії готують фандрейзингові та промоакція: жертвують одноденну платню або виручку на добрі справи, продають сувенірну продукцію, влаштовують благодійні пробіги, аукціони та інші креативні заходи для збору пожертв.

Два роки тому наближення Міжнародного дня благодійності стимулювало початок одного з наймасовіших флешмобів, Ice Bucket Challenge. Кампанія набула популярності в Україні завдяки соціальним мережам і залучила до благодійності тисячі людей.

Яке сьогодні релігійне свято

5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

5 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Святий пророк Захарія був батьком Івана Предтечі та чоловіком праведної Єлизавети. Він походив з роду Аарона і був священником у Єрусалимському храмі під час правління царя Ірода. 

Одного разу під час служіння у храмі Захарії з’явився ангел і повідомив, що його дружина Єлизавета, яка була безплідною, народить сина. Захарія засумнівався в цьому, і за свою невіру був покараний німотою до народження сина. Коли народився Іван, Захарія написав на дощечці ім’я «Іоан», і негайно до нього повернувся дар мови.

Захарія був убитий за наказом царя Ірода, коли той намагався знайти і вбити новонародженого Месію. Його дружина Єлизавета померла через 40 днів після нього, а Іван виріс у пустелі до свого явлення ізраїльському народу.

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Що не можна робити цього дня

  • Забороняється лаятися і лихословити.
  • Не слід давати порожні обіцянки – вони цього дня прирівнюються до брехні.
  • Не можна носити рваний чи брудний одяг.

Народні прикмети

  • Дивилися, який сьогодні день: не чути і не видно жаб – перед негодою;
  • пливуть низько хмари – до дощу;
  • багато ягід на горобині – осінь буде дощовою;
  • хмари червоні на світанку – чекайте на негоду;
  • листя на горобині пожовкло – до ранньої зими.

Пам’ятні події 5 вересня

  • 1015 – у боротьбі за київський престол князь Святополк убиває брата Гліба;
  • 1755 – британська влада починає депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада);
  • 1793 – Французький національний конгрес встановлює Режим Терору для захисту революції;
  • 1800 – Королівство Великої Британії захоплює Мальту;
  • 1918 – Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка – перша кінозірка;
  • 1929 – прем'єр Французької республіки Арістід Бріан пропонує об'єднати європейські держави в одну;
  • 1939 – США проголошують нейтралітет у Другій світовій війні;
  • 1957 – вийшов у світ роман Джека Керуака «На дорозі» – одна з найкращих книг про покоління бітників;
  • 1964 – група The Animals посідає перше місце в американському гітпараді зі своєю версією пісні «The House of the Rising Sun».
  • 2014 – у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втрачають 42 бійці загиблими і зниклими безвісти;
  • 2019 – заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального, суперечить нормам Конституції України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда.

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Теги: церква свята релігія православна церква Україна свято

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