Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом

Нардеп Дунда: Те, що будівництво монастиря без належної документації тривало 20 років, свідчить про певний взаємозв’язок між Російською церквою та державними посадовцями

Фінансування незаконного будівництва монастиря Іоанна Кронштадского релігійної громади «Свято-Іоанівський монастир» у селищі Мала Солтанівка Фастівського району ймовірно здійснювалося з-за кордону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трьох представників «Слуги народу», які звернулися до Служби безпеки з проханням розібратися з фактом нелегального зведення.

«РПЦ (Російська православна церква, – «Главком») в Україні не може відколотися від РПЦ закордоном. У Київській області навіть УПЦ МП (Українська православна церква (Московського патріархату), – «Главком») не може побудувати такі монастирі. Звідки у невеликої церкви з невеликою кількістю прихожан такі прихильники в Україні, аби дозволити таке фінансування? Тож можна зробити висновок, що фінансування йде зовсім не з України», – заявив нардеп Олег Дунда.

На думку «Слуги народу» те, що будівництво монастиря без належної документації тривало протягом 20 років і нікого це не бентежило, свідчить про певний взаємозв’язок між Російською церквою та державними посадовцями:

«Усі про все знали, але ніхто не хотів цей монастир чіпати – або мали відношення до цієї церкви, або сиділи на грошах від неї, або просто боялися, – вважає нардеп. Більш того, ті порушення, на усунення яких ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування України, – «Главком») давала два місяці, прибрати за цей час неможливо. Тобто вже 1 березня фактично можна було йти до суду і зносити це будівництво. Замість цього ДІАМ і міністерство обрали іншу позицію – просто відвернулися від проблеми».

Депутат Олександр Аліксійчук, який також звернувся до СБУ щодо незаконного будівництва, шокований тим, як протягом 20 років ніхто не помічав явних порушень при зведенні монастиря. Утім, він не такий категоричний у твердженнях, що саме цей уламок РПЦ закордоном з його специфічною історією стосунків з Москвою нині має зв’язки з країною-агресором.

«Ми, як народні депутати, отримавши інформацію щодо наявності такої культової споруди, яка має промовисту назву «Російська православна церква за кордоном», переживаємо за національну безпеку нашої країни, – пояснює Аліксійчук. – Але якщо СБУ нічого там не знайде, все одно лишається питання відсутності дозвільної документації, – ДІАМ займалася цим питанням пів року, і, вже виявивши порушення, не вчиняла жодних дій. Це теж питання до посадових осіб, які мали б створити припис і припинити будівництво або змусити привести документи у відповідність до законодавства».

Аліксійчук додав, що заборона діяльності Російської православної церкви в Україні наразі конче необхідна.

«Поборники «руського миру» шукають якісь шпарини і користуючись недосконалістю законодавства, просувають свої ідеї сюди через такі релігійні організації. Тому й прийняття законопроєкту про заборону діяльності в Україні і Російської православної церкви зараз конче на часі», – заявив депутат.

Нагадаємо, що раніше колишнього главу відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополита Іларіона (Григорія Алфєєва), обвинуваченого в секс-домаганнях до келійника, відсторонено від посади. Відповідне рішення ухвалив синод, повідомляють російські ЗМІ.