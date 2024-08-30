Про F-16 і чергові приступи зради

Ризики технічних проблем і дружнього вогню у військових конфліктах

Під час звільнення Кувейту і подальшої інтервенції в Ірак з примусом Саддама до миру коаліція втратила:

40 літаків, серед яких 12 – через несправність чи дружній вогонь. Переважно дружній вогонь.

23 вертольоти, серед них лише 5 – через дії супротивника. 18 – несправність чи дружній вогонь. Переважно дружній вогонь.

Статистика під час війни 2003 року не сильно змінилася. Там взагалі буквально перший збитий літак – британський «Торнадо», збитий американським ППО.

Обидва пілоти загинули. Більшість втрат – через технічні проблеми, помилки екіпажу чи дружній вогонь.

Це, на жаль, тільки у радянській пропаганді пілоти якщо гинуть – то через дії підступного ворога. Війна у повітрі через складність техніки і стресовість і для пілотів, і для ППО – це завжди отакі ризики.