Про F-16 і чергові приступи зради
Ризики технічних проблем і дружнього вогню у військових конфліктах
Під час звільнення Кувейту і подальшої інтервенції в Ірак з примусом Саддама до миру коаліція втратила:
- 40 літаків, серед яких 12 – через несправність чи дружній вогонь. Переважно дружній вогонь.
- 23 вертольоти, серед них лише 5 – через дії супротивника. 18 – несправність чи дружній вогонь. Переважно дружній вогонь.
Статистика під час війни 2003 року не сильно змінилася. Там взагалі буквально перший збитий літак – британський «Торнадо», збитий американським ППО.
Обидва пілоти загинули. Більшість втрат – через технічні проблеми, помилки екіпажу чи дружній вогонь.
Це, на жаль, тільки у радянській пропаганді пілоти якщо гинуть – то через дії підступного ворога. Війна у повітрі через складність техніки і стресовість і для пілотів, і для ППО – це завжди отакі ризики.
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