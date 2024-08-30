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Про F-16 і чергові приступи зради

glavcom.ua
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Як технічні проблеми стали основними причинами втрат пілотів
фото: reuters.com

Ризики технічних проблем і дружнього вогню у військових конфліктах

Під час звільнення Кувейту і подальшої інтервенції в Ірак з примусом Саддама до миру коаліція втратила:

  • 40 літаків, серед яких 12 – через несправність чи дружній вогонь. Переважно дружній вогонь.
  • 23 вертольоти, серед них лише 5 – через дії супротивника. 18 – несправність чи дружній вогонь. Переважно дружній вогонь.

Статистика під час війни 2003 року не сильно змінилася. Там взагалі буквально перший збитий літак – британський «Торнадо», збитий американським ППО.

Обидва пілоти загинули. Більшість втрат – через технічні проблеми, помилки екіпажу чи дружній вогонь.

Це, на жаль, тільки у радянській пропаганді пілоти якщо гинуть – то через дії підступного ворога. Війна у повітрі через складність техніки і стресовість і для пілотів, і для ППО – це завжди отакі ризики.

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Джерело
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Теги: авіація авіакатастрофа війна літак Україна пілот F-16

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