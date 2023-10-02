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Семирічна школярка з Чернівців обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Семирічна школярка з Чернівців обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ (фото)
Дівчинка продала волосся довжиною 45 см
фото: Чернівецька обласна рада / Facebook

Юна доброчинниця побажала, аби зароблені нею гроші витратили на купівлю автівки

На Буковині учениця другого класу Усть-Путильської гімназії Іринка Мороз вирішила відрізати волосся, щоб допомогти армії. Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної ради. 

Дівчинка продала волосся довжиною 45 см, а виручені 3 тис. грн передала на потреби ЗСУ. 

7-річна Ірина Мороз
7-річна Ірина Мороз
фото: Чернівецька обласна рада / Facebook
Волосся дівчинки до того, як його обрізали
Волосся дівчинки до того, як його обрізали
фото: Чернівецька обласна рада / Facebook

«Юна доброчинниця побажала, аби зароблені нею гроші витратили на купівлю автівки. Тож волонтери пообіцяли придбати джип для земляків Іринки, які зараз на передовій», – йдеться в повідомленні обласної ради.

Дівчинка пожертвувала кошти на потреби захисників
Дівчинка пожертвувала кошти на потреби захисників
фото: Чернівецька обласна рада / Facebook

Нагадаємо, п’ятирічний хлопчик у Вінниці грою в шахи збирає гроші на ЗСУ (відео).

Раніше повідомлялося, що юна волонтерка встановила рекорд України, збираючи кошти для армії. Дівчинка з братом виконувала пісні у центрі Львова протягом 10 год.

Крім того, 8-річна дівчинка із Закарпаття встановила всеукраїнський рекорд заради ЗСУ (відео). Маленька Кіра намагається привернути увагу громадськості й закликати людей не втомлюватись допомагати збройним силам й усім, хто постраждав від воєнної агресії російських окупантів та потребує підтримки.

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Теги: діти волонтер Чернівці дитина

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