Хлопчик, який вижив під час ракетного удару по Вінниці, повернувся в Україну (фото)

Роман Олексів отримав опіки під час ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року

Хлопчик, який вижив під час ракетного удару по Вінниці, повернувся до України після року лікування в Німеччині. Відтепер він проходитиме реабілітацію у Львові. Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

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Роману Олексіву вже вісім років. Що вони настануть торік улітку було повірити складно, адже після ворожого обстрілу опіки займали 45% поверхні його тіла. На спині були опіки найважчого четвертого ступеня. В Україні такі пацієнти помирають.

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Роман Олексів отримав опіки під час ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року фото: Перше медичне об'єднання Львова

«Ці обширні і глибокі травми тоді ще 7-річний хлопчик отримав 14 липня 2022 року у Вінниці – під час масованого ракетного удару по місту. Мама Ромчика, яка привела сина на прийом лікаря – загинула, як і сам медик та ще 25 людей. А батько хлопчика найближчі кілька днів розривався між похороном дружини та порятунком сина», – додають медики.

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З Вінниці Ромчика перевезли до Першого медоб’єднання Львова – у найбільше в західних регіонах України опікове відділення. Та, як наголошують у дописі, навіть тут, як і будь-де по країні, шансів врятувати дитину не було, адже для цього немає ні належних умов, ні обладнання.

«Він приїхав у вкрай важкому стані. Взагалі був критичний. Ми робили все, що могли, особливо наша реанімація та анестезіологи. Ми сподівалися, що він виживе. Але, думали, що скоріше за все він не доживе навіть до транспортування за кордон», – ділиться тодішнім прогнозом опікова хірургиня Ромчика Леся Стрілка.

Утім, сталося диво – за кілька тижнів його стан вдалося стабілізувати настільки, що можна було транспортувати за кордон. Надважку українську дитину, яка постраждала від російської агресії, тоді погодилася прийняти Університетська клініка Дрездена – одна з найбільших опікових лікарень Німеччини.

Там його оперували тричі на тиждень: видаляли нежиттєздатні тканини, уламки скла і мʼяза на нозі, замінювали барабанну перетинку, проводили численні трансплантації шкіри. У Дрездені він вперше після поранення розплющив очі та зробив перші кроки.

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Рік потому Ромчик за руку з татом повернувся до Львова у відділення, лікарі якого відчайдушно вибороли шанс на порятунок дитини. Тепер тут взялися за його реабілітацію.

Хлопчик приходить у спеціальній компресійній масці, яка необхідна для того, щоби місця опіків менше бралися рубцями.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року Росія завдала ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста.