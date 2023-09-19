Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Хлопчик, який вижив під час ракетного удару по Вінниці, повернувся в Україну (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хлопчик, який вижив під час ракетного удару по Вінниці, повернувся в Україну (фото)
Роман Олексів разом із татом Ярославом Олексівим у Львові
фото: Перше медичне об'єднання Львова

Роман Олексів отримав опіки під час ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року

Хлопчик, який вижив під час ракетного удару по Вінниці, повернувся до України після року лікування в Німеччині. Відтепер він проходитиме реабілітацію у Львові. Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Роману Олексіву вже вісім років. Що вони настануть торік улітку було повірити складно, адже після ворожого обстрілу опіки займали 45% поверхні його тіла. На спині були опіки найважчого четвертого ступеня. В Україні такі пацієнти помирають.

11 фото
На весь екран
Роман Олексів отримав опіки під час ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року
фото: Перше медичне об'єднання Львова

«Ці обширні і глибокі травми тоді ще 7-річний хлопчик отримав 14 липня 2022 року у Вінниці – під час масованого ракетного удару по місту. Мама Ромчика, яка привела сина на прийом лікаря – загинула, як і сам медик та ще 25 людей. А батько хлопчика найближчі кілька днів розривався між похороном дружини та порятунком сина», – додають медики. 

З Вінниці Ромчика перевезли до Першого медоб’єднання Львова – у найбільше в західних регіонах України опікове відділення. Та, як наголошують у дописі, навіть тут, як і будь-де по країні, шансів врятувати дитину не було, адже для цього немає ні належних умов, ні обладнання.

«Він приїхав у вкрай важкому стані. Взагалі був критичний. Ми робили все, що могли, особливо наша реанімація та анестезіологи. Ми сподівалися, що він виживе. Але, думали, що скоріше за все він не доживе навіть до транспортування за кордон», – ділиться тодішнім прогнозом опікова хірургиня Ромчика Леся Стрілка.

Утім, сталося диво – за кілька тижнів його стан вдалося стабілізувати настільки, що можна було транспортувати за кордон. Надважку українську дитину, яка постраждала від російської агресії, тоді погодилася прийняти Університетська клініка Дрездена – одна з найбільших опікових лікарень Німеччини. 

Там його оперували тричі на тиждень: видаляли нежиттєздатні тканини, уламки скла і мʼяза на нозі, замінювали барабанну перетинку, проводили численні трансплантації шкіри. У Дрездені він вперше після поранення розплющив очі та зробив перші кроки.

Рік потому Ромчик за руку з татом повернувся до Львова у відділення, лікарі якого відчайдушно вибороли шанс на порятунок дитини. Тепер тут взялися за його реабілітацію. 

Хлопчик приходить у спеціальній компресійній масці, яка необхідна для того, щоби місця опіків менше бралися рубцями.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року Росія завдала ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста.

Читайте також: Роковини трагедії у Вінниці: хронологія російського теракту (фото, відео)
Теги: Вінниця війна обстріл дитина Німеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Львівщину: є загиблий та постраждалі (фото, відео)
Атака на Львівщину: є загиблий та постраждалі (фото, відео)
Сьогодні, 09:40
Кремль розміщує ППО на дахах офіційних будівель у Москві
Як РФ захищає Москву від безпілотників: дані британської розвідки
12 вересня, 09:30
Українські гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, міномети, РЛС та засоби ППО копіюють у невеликому ангарі
Росія знищила понад сотню цілей, які виявилися муляжами ЗСУ – CNN
11 вересня, 22:01
Українці вже не будуть нацією гречкосіїв
Довга війна. Україна переживає важке випробування
2 вересня, 14:45
Воїни ССО працювали на підступах до Роботиного
ЗСУ показали, як вибивали окупантів з-під Роботиного (відео)
25 серпня, 08:04
У будинках вибуховою хвилею вибило вікна
Нічна атака на Запоріжжя: влада показала наслідки (фото)
22 серпня, 07:16
Незважаючи ні на що, на військовому фронті продовжується наступ ЗСУ
Ситуація на фронті: три завдання України
21 серпня, 16:18
Кладовище облаштують на земельних ділянках площею 258,7 га і 7,9 га
Кабмін передумав створювати Національне військове кладовище в Биківні
21 серпня, 15:27
Російська ракета, яка влучила в центр Чернігова, вбила 6-річну Софійку
Ракетний удар по Чернігову: озвучено імена загиблих
19 серпня, 23:33

Новини

Хлопчик, який вижив під час ракетного удару по Вінниці, повернувся в Україну (фото)
Хлопчик, який вижив під час ракетного удару по Вінниці, повернувся в Україну (фото)
Хасид, який на смерть збив дівчину на Вінниччині, сидітиме під домашнім арештом в синагозі
Хасид, який на смерть збив дівчину на Вінниччині, сидітиме під домашнім арештом в синагозі
У Вінниці з початку року капітально відремонтували 11 ліфтів
У Вінниці з початку року капітально відремонтували 11 ліфтів
Мешканець Вінниці встановив новий рекорд України завдяки унікальним картинам про війну
Мешканець Вінниці встановив новий рекорд України завдяки унікальним картинам про війну
Відбувся урочистий молебень до Дня міста Вінниці 2023
Відбувся урочистий молебень до Дня міста Вінниці 2023
Святкували дитячий день народження: подробиці ДТП на Вінниччині з 12 загиблими в «Жигулях»
Святкували дитячий день народження: подробиці ДТП на Вінниччині з 12 загиблими в «Жигулях»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ
13K
Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля
9235
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8720
Виплати 1000 євро для біженців: у якій країні можна отримати
8316
Спецслужби Грузії звинувачують Україну в підготовці держперевороту: МЗС відреагувало
5629
«Херсонська обласна енергопостачальна компанія» оголосила про банкрутство

Новини

Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:21
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Вчора, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту