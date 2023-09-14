Нідерланди передадуть Україні ДНК-тести для ідентифікації злочинів РФ проти українських дітей

За допомогою тестів можна буде брати зразки ДНК у дітей, яких вдалося повернули з Росії

Нідерланди нададуть Україні набори експрес-тестів ДНК, щоб зробити процес ідентифікації викрадених Росією дітей максимально швидким. Це має допомогти у зборі доказів російських злочинів. Про це повідомила пресслужба міністра закордонних справ Нідерландів.

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«Нідерланди хочуть поставити в Україну набори для експрес-тестів ДНК, щоб діти, викрадені Росією, могли якнайшвидше бути ідентифіковані та возз’єднані з їхніми родинами в Україні», – йдеться у повідомленні.

За допомогою таких тестів можна буде брати зразки ДНК у дітей, яких вдалося повернули з Росії. Внісши зразки до спеціальної бази даних ДНК, українська влада зможе швидше зіставляти дані дітей із даними членів їхніх сімей.

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Зазначається, що міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот зробила цю заяву у четвер, під час зустрічі з Уповноваженим Верховної ради з прав людини Дмитром Лубінцем та Уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук. «Росія викрала тисячі українських дітей після вторгнення в Україну. Це свідома тактика безпрецедентної жорстокості, яка руйнує сім’ї», – наголосила Слот.

«Ці діти не мають бути забуті. Вкрай важливо, щоб вони возз'єдналися зі своїми сім'ями. Нідерланди можуть допомогти Україні в цьому, надавши набори для аналізу ДНК», – наголосила вона.

Зазначається, що використовуючи набори для експрес-тестів ДНК, мобільним ДНК-лабораторіям потребуватимуть лише дві години, щоб провести аналіз ДНК дітей, яких повертають в Україну.

Звичайні лабораторії ДНК наразі не мають достатньої потужності для проведення великої кількості тестів ДНК, необхідних для возз’єднання родин.

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Завдяки «проєкту возз’єднання ДНК» Україна також може зібрати докази щодо викрадення дітей, що дозволить переслідувати цей воєнний злочин у судах, зокрема в Міжнародному кримінальному суді (МКС).

Як повідомлялося, у Нідерландах з’являться сотні нових місць для прийому українських біженців.