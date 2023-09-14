Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нідерланди передадуть Україні ДНК-тести для ідентифікації злочинів РФ проти українських дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нідерланди передадуть Україні ДНК-тести для ідентифікації злочинів РФ проти українських дітей
Нідерланди хочуть поставити в Україну набори для експрес-тестів ДНК
фото з відкритих джерел

За допомогою тестів можна буде брати зразки ДНК у дітей, яких вдалося повернули з Росії

Нідерланди нададуть Україні набори експрес-тестів ДНК, щоб зробити процес ідентифікації викрадених Росією дітей максимально швидким. Це має допомогти у зборі доказів російських злочинів.  Про це повідомила пресслужба міністра закордонних справ Нідерландів.

«Нідерланди хочуть поставити в Україну набори для експрес-тестів ДНК, щоб діти, викрадені Росією, могли якнайшвидше бути ідентифіковані та возз’єднані з їхніми родинами в Україні», – йдеться у повідомленні.

За допомогою таких тестів можна буде брати зразки ДНК у дітей, яких вдалося повернули з Росії. Внісши зразки до спеціальної бази даних ДНК, українська влада зможе швидше зіставляти дані дітей із даними членів їхніх сімей.

Зазначається, що міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот зробила цю заяву у четвер, під час зустрічі з Уповноваженим Верховної ради з прав людини Дмитром Лубінцем та Уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук. «Росія викрала тисячі українських дітей після вторгнення в Україну. Це свідома тактика безпрецедентної жорстокості, яка руйнує сім’ї», – наголосила Слот.

«Ці діти не мають бути забуті. Вкрай важливо, щоб вони возз'єдналися зі своїми сім'ями. Нідерланди можуть допомогти Україні в цьому, надавши набори для аналізу ДНК», – наголосила вона.

Зазначається, що використовуючи набори для експрес-тестів ДНК, мобільним ДНК-лабораторіям потребуватимуть лише дві години, щоб провести аналіз ДНК дітей, яких повертають в Україну.

Звичайні лабораторії ДНК наразі не мають достатньої потужності для проведення великої кількості тестів ДНК, необхідних для возз’єднання родин.

Завдяки «проєкту возз’єднання ДНК» Україна також може зібрати докази щодо викрадення дітей, що дозволить переслідувати цей воєнний злочин у судах, зокрема в Міжнародному кримінальному суді (МКС).

Як повідомлялося, у Нідерландах з’являться сотні нових місць для прийому українських біженців.

Читайте також: Будуть свідчити проти Путіна. До Гааги прибули визволені із РФ українські діти
Теги: росія Нідерланди викрадення Україна злочин діти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макконнелл: «Якщо ми не зможемо допомогти Україні зупинити Росію, є всі підстави вважати, що додасть сміливості і РФ, і Китаю»
Лідер республіканців у Сенаті США зробив заяву про підтримку України
12 вересня, 09:50
Росія запросила проведення засідання Ради безпеки ООН на річницю підриву «Північних потоків»
Хто зірвав Північні потоки? Росія скликає Радбез ООН
7 вересня, 19:52
Вартість російського Ка-52 становить $16 млн
Російський «Алігатор» потонув в Азовському морі
4 вересня, 15:40
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський вирушить до США: названо дату
1 вересня, 22:15
Табір «вагнерівців» у Білорусі
Білорусь демонтовує табір «вагнерівців»: супутникові знімки
24 серпня, 17:26
Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у винищувачі F-16
Президент ознайомився з програмою підготовки українських льотчиків на F-16 у Данії
20 серпня, 21:31
Діти відмовляються йти до польської школи через образи та цькування від однокласників
Українські діти відмовляються йти в польські школи: названо причину
18 серпня, 11:28
Сергій Шойгу вчергове змінив мету так званої «СВО»
Шойгу вигадав цинічну причину, чому треба продовжити війну в Україні
15 серпня, 16:32
Внаслідок атаки пошкоджено близько 40 будинків у місті та області
Ракетна атака на Львів: понад десяток постраждалих (фото)
15 серпня, 10:39

Події в Україні

Атака дронів по кораблю РФ у Чорному морі: міністр Федоров орилюднив відео
Атака дронів по кораблю РФ у Чорному морі: міністр Федоров орилюднив відео
Нідерланди передадуть Україні ДНК-тести для ідентифікації злочинів РФ проти українських дітей
Нідерланди передадуть Україні ДНК-тести для ідентифікації злочинів РФ проти українських дітей
Справа про найбільший хабар в історії України: ВАКС залишив Насірова під вартою
Справа про найбільший хабар в історії України: ВАКС залишив Насірова під вартою
Удар по кораблю «Мінськ» у Севастополі: з'явилося перше відео пошкодженого судна
Удар по кораблю «Мінськ» у Севастополі: з'явилося перше відео пошкодженого судна
ЗСУ вдарили по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі (відео)
ЗСУ вдарили по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі (відео)
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад та техніку окупантів – Генштаб
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад та техніку окупантів – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал
18K
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова
18K
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
11K
Життя у мутаках та спеціальна програма: як Норвегія дбає про українців
11K
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8168
В Україні стався землетрус

Новини

Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Сьогодні, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Сьогодні, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту