Головна Думки вголос Віктор Каспрук
search button user button menu button
Віктор Каспрук Політолог, політичний аналітик, журналіст-міжнародник

Що змусить Путіна відступити?

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чи врятує Сі Цзіньпін Путіна від відповідальності за війну в Україні?
фото з відкритих джерел

Росіяни відчули що їхня війна в Україні повертається додому 

Російська «військова наука» передбачає закидання противника солдатськими трупами. Так було під час німецько-радянської війни, таким же чином Путін продовжує свої наступи на території України. Москва, як завжди, готова зазнати величезних втрат, тільки щоб здобути перемогу над ворогом, який веде війну з Росією за зовсім іншими, цивілізованими правилами. У Пентагоні та НАТО не можуть не розуміти того, що недостатня воєнна допомога з боку Заходу, не здатна привести до перелому у російсько-українській війні на користь України. Але у Вашингтон і Брюссель продовжують надавати українцям дозовану допомогу, чудово знаючи, що без достатньої кількості сучасної західної зброї ця війна може тривати ще не один рік.

Наступ українців на Курщині мав на меті розірвати це порочне коло, і ситуація почала змінюватися. Але не всі на Заході й досі готові визнавати, що війна в Україні ведеться Путіним не тільки за наші території, – це війна за державність України. Після чого у Кремлі вже націлюються на встановлення контролю над Європою, як їм це вже вдалося зробити зі Східною Європою після закінчення Другої світової війни.

Путін хоче розгромити суверенну українську націю, і дозована та фрагментована допомога західників Україні переконує його у тому, що у нього є шанс це зробити. Після наступу українців на Курщину вартість непродуманого вторгнення Путіна в Україну та розв’язання ним нічим не спровокованої Великої війни у 2022 році, вже відчуває на собі велика частина Росії. Тепер війна повертається додому у Російську Федерацію, і її вже точно не підтримують сотні тисяч матерів, чиїх синів путінський режим кинув у м’ясорубку цієї війни. Але цього замало, щоб населення РФ нарешті по-справжньому відчуло, що війна стосується і їх самих особисто.

Україна підтримується західними ресурсами та озброєнням і, безсумнівно, технічними та стратегічними порадами, але цього явно замало. У Росії мусить відбутися економічний та управлінський колапс, а без цього Москва продовжуватиме свою війну в Україні, оскільки путіністів абсолютно не хвилює, що нагнітання конфронтації напевне призведе до ще більш небезпечної глобальної ситуації.

Путін вважає себе великим стратегом ХХІ століття, історичною постаттю тотожною Юлію Цезарю, Олександру Македонському, чи Наполеону Бонапарту. Переконати його у тому, що це зовсім не так, нікому не вдасться.

24 серпня ми відзначатимемо 33 річницю відновлення Української державності. Але на Заході знаходять десятки причин для того, щоб гальмувати вступ України до НАТО і Європейського Союзу. Хоча серйозні західні експерти чудово розуміють, що перешкоджання євроінтеграції України, лише провокує Росію на війну з нею.

Українці гинуть, захищаючи західну демократію, та ведуть війну за утвердження свого європейського вибору – приєднання до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу. Жодній європейській країні не довелося таким трагічним чином виборювати свою європейськість, а нам ще продовжують пояснювати, що ви ще не готові до вступу у НАТО і ЄС, бо, мовляв, не виконали усі необхідні для цього процедури.

Путін грається людськими життями заради власного марнотратства, і його цілі у цій війні абсолютно очевидні, – Росія має виграти, тобто знищити державу Україну, а всі інші результати в Кремлі вважатимуть за програш. Не розуміти цього означає ігнорувати імперську суть сучасної Російської Федерації, всі сили якої націлені на реванш в Україні.

Російський диктатор просто хворий на знищення України, і вилікувати його від цієї явно задавненої хвороби можливо тільки застосувавши силове лікування. Він несе не лише пряму загрозу існуванню української нації, він загрожує незалежності європейських народів, і найбільше ще розуміють у державах Балтії та Польщі.

Щоб ліквідувати усі ці загрози з боку Росії, Америка та Європа мали б зняти усі табу на використання західної зброї українськими військовими для ураження будь-яких цілей на території Російської Федерації. Як тільки зброя потрапить на територію України, ЗСУ мусять мати право використовувати її таким чином та на тих напрямках, як самі вважатимуть за потрібне. Інакше і у 2025 році на Заході будуть розмірковувати, яку ж стратегію й далі застосовувати проти Москви.

Ввівши збройні сили у Курську область Росії, Україна загострила ситуацію. Цілком ймовірно, що Путіну не вдасться пережити це критичне для нього випробування. Питання тільки у тому, на кого російський істеблішмент може замінити диктатора, і чи готовий буде новий правитель Російської Федерації вивести окупаційні війська з усіх українських суверенних територій.

І навряд, що ця заміна буде на більш поміркованих осіб, таких як прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, чи мер Москви Сергій Собянін. Скоріше за все, після усунення Путіна, влада над Росією перейде до вихідців з кіл ФСБ або армійського генералітету. І це потрібно неодмінно враховувати, плануючи можливі стосунки з постпутінською Росією.

Не варто недооцінювати російського ведмедя, але й не треба його переоцінювати. Оскільки коли Путіну цілковито байдуже життя власних солдатів, то своє життя він цінує найбільше всього на світі. Власне це й могло б стати основною точкою переговорів з володарем Кремля.

Путін не може відмовитися від влади добровільно, адже він не вірить у ті гарантії недоторканності, які теоретично може дати йому найближче оточення. Оскільки добре знає, що воно вже зараз готове обвинуватити лише його у кривавій авантюрі в Україні. На будь-які індульгенції з боку Заходу диктатор також не може розраховувати. Через те, що вже скоїв стільки злочинів в Україні, Сирії, Грузії, Чечні і не тільки, що жодної амністії йому за це не передбачається.

Таким чином кожен новий день війни в Україні він особисто сприймає, як продовження не тільки свого президенства, а й життя. Це тепер і є основна мотивація для Путіна затягувати війну в Україні. Зрозумівши це, можна зробити спробу розв’язати питання, що робити далі з Путіним дещо інакшим чином.

Путін вже давно добровільно став васалом китайського лідера Сі Цзіньпіна, перетворивши Росію на сировинний придаток Китайської Народної Республіки. Це він вважає своїм найкращим стратегічним вибором з усіх можливих, і за цей вибір буде триматися до останнього.

Виходячи з того, що російський диктатор з усіх сил боротиметься за те, щоб уникнути відповідальності, можна запропонувати Сі Цзіньпіну, який вже усвідомив, що довготривале продовження війни Росії в Україні дуже болюче б’є і по китайській економіці, надати Путіну і декому з його соратників, політичний притулок у Китаї.

Виділивши для цього десь на островах Хайнань, Ціндао або Далянь закриту територію. За це диктатор мусить передати на відбудову України 95 відсотків вкрадених за більше, ніж два десятиліття свого президентства у росіян грошей. А враховуючи те, що путінські особисті статки, котрі записані на багатьох підставних осіб, на кшталт, віолончеліста Сергія Ролдугіна, на сьогодні складають не менше 200, а то й 300 мільярдів доларів, це будуть дуже солідні суми.

Розпочати з Сі Цзіньпіном переговори про надання ним Путіну політичного притулку потрібно вже зараз. І це було б реальним кроком до припинення російсько-української війни та виведення терористичних військ Російської Федерації з усіх українських територій.

Якщо ж Путін не погодиться на таку форму відставки, то американці і європейці мають попередити Сі Цзіньпіна, що вони почнуть передавати Україні найсучаснішу зброю. Відмовившись від минулої практики надавання зброї, яка розроблялася західниками в основному 30, чи 40 років тому.

У такому разі повністю відпадає потреба виловлювати Путіна по його численних бункерах, розширювати проведення воєнних дій на території Російської Федерації, чи чекати на те, коли російські еліти нарешті самі визріють до необхідності, у той або інший спосіб усунути його від влади.

Це той мирний план, який ще ніким не висувався та не озвучувався. Але він може виявитися найбільш реальним з усіх попередніх. Тому тепер слово за Сі Цзіньпіном і Пекіном.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Сі Цзіньпін війна Китай путін переговори Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці показали світу, як треба битися за демократію
Україна може стати порятунком для Європи
15 серпня, 20:56
Гроші вже пів року як непомітні для пересічного росіянина
«Священна війна» та гроші. Путін зрозумів, що рухає росіянами
1 серпня, 14:30
«Українська проблема в тому, що у нас відсутні як комунікація влади до суспільства, так і дискусії всередині суспільства, що вважати перемогою»
Що далі, то мирних планів буде більше
21 липня, 14:23
Найбільш активними ділянками фронту на Таврійському напрямку є район Роботинського виступу
Речник «Таврії» пояснив, як спека впливає на перебіг бойових дій
22 липня, 22:12
У Героя залишилися дружина Дар’я та донечки-двійнята Мирослава та Емілія
Брав участь у звільненні Херсона. Згадаймо Микиту Власкова
1 серпня, 09:00
У Південній півкулі можна побачити 45 сузір’їв
Полярники показали рідкісне явище над станцією «Академік Вернадський» (фото)
1 серпня, 08:17
Під удар потрапили аеродроми «Воронеж», «Курськ», «Саваслейка» та «Борисоглєбськ»
Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ
14 серпня, 14:18
Росіяни завдали удару по Малокатеринівці Запорізької області
Окупанти вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: є поранені
Вчора, 18:44
ЗСУ взяли під контроль село Борки
DeepState: ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт Курщини
17 серпня, 02:53

Віктор Каспрук

Що змусить Путіна відступити?
Що змусить Путіна відступити?
Ліквідація Ісмаїла Ханії. Путіну варто задуматися
Ліквідація Ісмаїла Ханії. Путіну варто задуматися
Під Орбаном горить земля. Санкції Києва розхитують його прем’єрство
Під Орбаном горить земля. Санкції Києва розхитують його прем’єрство
Путін чекає від Заходу на передачу України в якості «законного призу»
Путін чекає від Заходу на передачу України в якості «законного призу»
Орбан продовжує боротися за капітуляцію України
Орбан продовжує боротися за капітуляцію України
Україна мусить закрити повітряний простір над Москвою
Україна мусить закрити повітряний простір над Москвою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
89K
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
32K
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через домовленості із «Газпромом»
25K
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
20K
Путін вперше за 16 років приїхав у Беслан та шокував новою заявою
18K
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua