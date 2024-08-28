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Національний авіаційний університет повертає собі історичну назву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Національний авіаційний університет повертає собі історичну назву
Протягом понад 90 років назва закладу змінювалася принаймні сім разів
фото з відкритих джерел

Ректорка НАУ наголосила, що «тепер це не просто авіаційний», а університет оборонних технологій, який готує людей для перемоги України

Національний авіаційний університет повертається до початкової назви, під якою його було створено у 1933 році, – Київський авіаційний інститут. НАУ стане КАІ, повідомила виконувачка обов’язків ректора Ксенія Семенова.

«Україна була однією з матерів авіації. Серійні літаки в Одесі, експериментальні виробництва і конструкторські бюро у Києві. Зараз, під час війни Україна повертає собі статус технологічної держави… І авіаційний повертає собі оригінальну назву», – наголосив Семенова.

Ректорка підкреслює, що зараз університет займається, зокрема, технологіями для оборони, такими як дрони, радіоелектронна боротьба, антени, кібербезпека, штучний інтелект, розмінування і цивільна безпека.

«А ще дуже круто, коли тобі 91) Бо у нас дуже багато класних випускників. І вони зараз підключаються до відбудови авіаційного. І ще формується, але вже вимальовується нова команда. З людей, які давно в НАУ, і тих, хто тільки прийшов. Головне – людей з однаковими цінностями. І з бажанням багато працювати, щоб КАІ відбувся. Знов», – зауважила ректорка.

Протягом понад 90 років назва закладу змінювалася принаймні сім разів: Київський інститут цивільного повітряного флоту, Київський інститут цивільної авіації, Київський інститут інженерів цивільної авіації, Київський міжнародний університет цивільної авіації, Національний авіаційний університет тощо.

Нагадаємо, виконувачкою обов’язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ) стала депутатка Київської міської ради від партії «Слуга народу» Ксенія Семенова. 

До слова, Державна інспекція архітектури та містобудування України скасувала дозвіл на будівництво 14 нових житлових комплексів на території Національного авіаційного університету (НАУ) у Києві. Про це повідомила ректорка НАУ Ксенія Семенова.

Як відомо, Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розслідується кримінальне провадження за фактом викриття схеми виведення зі складу Національного авіаційного університету службового житла. Про це ідеться у відповіді Головного управління Нацполіції України у Києві на інформаційний запит «Главкома».

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Теги: партії розмінування Україна штучний інтелект кібербезпека університет безпека Максим Луцький

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