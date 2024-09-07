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День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7 вересня – День воєнної розвідки України
колаж із відкритих джерел

Бійці «невидимого фронту» відзначають професійне свято

Сьогодні, 7 вересня 2024 року, відзначається День воєнної розвідки України. Багато в чому саме від наших розвідників залежить успіх бойових операцій. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух ворожого війська, визначати його сильні та слабкі сторони, а також проводити спецоперації на окупованих територіях та навіть в РФ. Крім того, розвідники наповнюють доказову базу щодо російської агресії та воєнних злочинів на території України.

«Главком» пропонує привітати наших бійців «невидимого фронту» щирими словами та тематичними листівками.

Зміст

Історія свята – Дня воєнної розвідки

Після розпаду Радянського Союзу і відновлення у серпні 1991 року незалежності України вище керівництво держави, розуміючи важливість створення військової організації молодої держави, першочерговим вважало необхідність формування самодостатньої системи воєнної розвідки.

Так, у лютому 1992 року почалося формування управління розвідки Головного штабу Збройних cил України. А вже 7 вересня у 1992 році, відповідно до указу президента України «Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України», у складі оборонного відомства було створено розвідувальний орган стратегічного рівня, що стало початком історії воєнної розвідки незалежної України.

6 липня 1993 року згідно з указом президента України на базі управління розвідки Головного штабу Збройних cил України та Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України розпочалось формування Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України.

14 квітня 1994 року указом президента України Головне управління військової розвідки Міністерства оборони України було перейменовано в Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО України). З цього часу почала розвиватись комплексна, ефективна та багаторівнева система воєнної розвідки Збройних cил України.

22 березня 2001 року Верховною Радою України ухвалено Закон «Про розвідувальні органи України» – Головне управління розвідки Міністерства оборони України одержало статус спеціального органу державної влади.

7 вересня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського був встановлений День воєнної розвідки, який відзначається щорічно.

Привітання з Днем воєнної розвідки 2024 у прозі

Вітаю із Днем військового розвідника. Бажаю, щоб тобі під силу було дізнатися навіть найсуворішу таємницю, бажаю, щоб ніхто не зміг зупинити тебе на шляху до поставленої мети. Будь невидимий і небезпечний для ворогів, вірний товаришам і відданий важливій справі. Здоров'я, сміливості, винахідливості та удачі!

***

Сьогодні, коли Україна зі зброєю в руках змушена захищати свою територіальну цілісність, саме від вашої своєчасної й точної інформації залежить правильність найважливіших державних рішень. Хочу подякувати за вашу роботу та побажати кожному миру, міцного здоров'я, достатку, злагоди та щастя! Нехай буде плідною ваша нелегка, але така необхідна служба нашій державі.

***

Вітаю з Днем воєнного розвідника. Бажаю завжди бути в курсі всіх подій, що відбуваються, й уміти розплутувати будь-який клубок завдань. Успіхів, кмітливості та завзятості, а також упевненості, бравих сил і непереможного бойового духу!

***

Дорогі розвідники! Вітаю вас із Днем воєнної розвідки! Ваша робота є справжнім подвигом. Ви щодня працюєте в найнебезпечніших умовах, щоб захистити нашу країну від ворогів. Дякую вам за вашу сміливість, відвагу і патріотизм. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і мирного неба над головою. Слава Україні!

***

Військова розвідка – нелегка справа, але ти справляєшся з цією роботою на всі сто! Бажаю тобі багато сил, енергії, міцного здоров'я і мирного неба над головою! Нехай удача супроводжує тебе в твоїй нелегкій справі, а кожен день наповнюється новими успіхами і досягненнями!

Привітання з Днем воєнної розвідки у віршах

Розвіднику військовий – сьогодні твоє свято!
Твоя робота – важлива та надзвичайно складна.
Сьогодні уся країна спішить тебе привітати,
Побажати тобі миру та добра.
Нехай поряд завжди будуть хороші та вірні друзі.
Достаток, щастя та успіх наповнюють життя.
Здоров’я міцного бажаємо, щоб зникли всі недуги,
Щоб щастям і теплом зігрівала сім’я.

***

Сьогодні свято твоє, розвіднику,
Ми вітаєм від душі,
Ти залишайся непомічений,
Справи з успіхом верши!
Не обділяє хай життя здоров'ям,
І не буває негод на шляху,
Бажаємо дружно ми, з любов'ю,
До своєї мрії бадьоріше лети!

***

Військовий розвідник, ваше свято прийшло
І я вас зараз від душі вітаю!
Щоб в кінці все до перемоги дійшло
Від щирого серця я вам побажаю.
Нехай війна закінчиться скоріше,
Вже вам щось про це все, звичайно, відомо!
Ми віримо у вас завжди найщиріше!
Але ви про це не кажіть нікому!

***

Щирі та сердечні прийміть від нас вітання,
Розвідники військові, ми дякуємо вам!
За те, що небезпечну професію обрали
Заради України ризикуєте життям.

***

Розвіднику, тебе від душі вітаю,
У професії важливій успіхів бажаю.
Здоров'я хай буде міцним завжди,
Нехай поважає начальство тебе.
Нехай в сім'ї буде тепло і затишок,
І пам'ятай, що вдома завжди на тебе чекають.

День воєнної розвідки. Яскраві листівки

День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
ілюстрація з відкритих джерел
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
ілюстрація з відкритих джерел
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
ілюстрація з відкритих джерел
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
ілюстрація з відкритих джерел
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
ілюстрація з відкритих джерел
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
ілюстрація з відкритих джерел
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
ілюстрація з відкритих джерел
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8
ілюстрація з відкритих джерел
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 9
ілюстрація з відкритих джерел
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 10
ілюстрація: Уніан
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 11
ілюстрація: Уніан
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 12
ілюстрація: Уніан

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Теги: розвідка військові свято ГУР

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