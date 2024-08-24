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Обмін полоненими: опубліковано повний список звільнених українців

Надія Карбунар
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Обмін полоненими: опубліковано повний список звільнених українців
Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя
фото: Володимир Зеленський/Telegran

Відбувся 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики

Україна повернула з ворожого полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Канал «Списки знайдених та полонених» публікує прізвища тих, кого вдалося звільнити.

  1. Андрусенко Артем Сергійович.
  2. Бабенко Антон Віталійович.
  3. Бабій Юрій Миколайович.
  4. Балог Роберт Людвигович.
  5. Бочко Богдан Володимирович.
  6. Ватраль Мар'ян Васильович.
  7. Веремеєнко Євген Юрійович.
  8. Вороник Євген Сергійович.
  9. Воронін Павло Олександрович.
  10. Гета Ігор Юрійович.
  11. Гнатюк В'ячеслав Олександрович.
  12. Голубенко Максим Петрович.
  13. Голубець Ростислав Тарасович.
  14. Гонтар Олег Анатолійович.
  15. Горян В'ячеслав Юрійович.
  16. Григоров Євген Олександрович.
  17. Гусаров Андрій Дмитрович.
  18. Дмитренко Артем В'ячеславович.
  19. Дода Віктор Валерійович.
  20. Древецький Андрій Абдураманович.
  21. Дрельський Дмитро Сергійович.
  22. Дременченко Андрій Леонідович.
  23. Дядюра Сергій Андрійович.
  24. Еккерт Євген Сергійович.
  25. Єремчук Максим Андрійович.
  26. Єрмаков Данило Павлович.
  27. Жебка Артем Валерійович.
  28. Жолонковський Артур Вікторович.
  29. Загрядка Олександр Русланович.
  30. Заєць Микола Володимирович.
  31. Калюжний Назар Віталійович.
  32. Канчура Олександр Вікторович.
  33. Кисельов Данило Сергійович.
  34. Кісіленко Богдан Олександрович.
  35. Коваль Олександр Анатолійович.
  36. Коляда Орест Михайлович.
  37. Котенко Євген Олександрович.
  38. Кошмак Назар Вікторович.
  39. Кравчук Ігор Валерійович.
  40. Кузнецов Родіон Сергійович.
  41. Куліш Олександр Віталійович.
  42. Кусовник Микола Миколайович.
  43. Ларченко Євген Олексійович.
  44. Левченко Іван Миколайович.
  45. Лещенко Владислав Валерійович.
  46. Литвак Владислав Леонідович.
  47. Литовченко Сергій Олександрович.
  48. Малофієнко Андрій Олексійович.
  49. Маляр Роман Сергійович.
  50. Марченко Всеволод Олександрович.
  51. Матвєєв Сергій Миколайович.
  52. Медведєв Віталій Іванович.
  53. Михайлюк Антон Володимирович.
  54. Мірошниченко Антон Олександрович.
  55. Можаровський Сергій Юрійович.
  56. Мойсеєнко Юрій Володимирович.
  57. Молойко Олексій Миколайович.
  58. Москальов Микола Ігорович.
  59. Москалюк Олександр Іванович.
  60. Мошковський Олександр Миколайович.
  61. Нечипорук Дмитро Дмитрович.
  62. Онищенко Леонід Андрійович.
  63. Павленко Олександр Вікторович.
  64. Палащук Віталій-Юрій Сергійович.
  65. Панчук Ілля Русланович.
  66. Пасічник Євгеній Олександрович.
  67. Пахнюк Дмитро Ігорович.
  68. Плясецький Максим Вікторович.
  69. Поліщук Юрій Олександрович.
  70. Пономарьов Олексій Михайлович.
  71. Рабчук Кирило Володимирович.
  72. Рябіна Владислав Геннадійович.
  73. Рябовол Владислав Романович.
  74. Савонік Максим Степанович.
  75. Сало Юрій Віталійович.
  76. Самбуренко Михайло Олександрович.
  77. Сапонюк Максим Миколайович.
  78. Севба Віталій Олегович.
  79. Селезньов Владислав Олександрович.
  80. Семенюк Ігор Володимирович.
  81. Сєрікпаєв Руслан Олегович.
  82. Сиворакша Денис Васильович.
  83. Симонов Владислав Олександрович.
  84. Сиротюк Владислав Віталійович.
  85. Сідько Дмитро Олегович.
  86. Січкар Андрій Петрович.
  87. Смирнов Анатолій Миколайович.
  88. Соболєв Дмитро Сергійович.
  89. Солоп Денис Леонідович.
  90. Старов Олександр Віталійович.
  91. Стеценко Денис Тимурович.
  92. Тарасович Віталій Андрійович.
  93. Тарасюк Валерій Васильович.
  94. Темний Олександр Олександрович.
  95. Тесленко Олександр Сергійович.
  96. Тиняков Сергій Павлович.
  97. Тунік Михайло Михайлович.
  98. Тютюн Максим Володимирович.
  99. Фаль Семен Миколайович.
  100. Філатов Богдан Андрійович.
  101. Філіпенко Олег Артурович.
  102. Фіцай Антон Петрович.
  103. Фонтош Валерій Анатолійович.
  104. Харенко Владислав Анатолійович.
  105. Храпійчук Владислав Віталійович.
  106. Циганок Володимир Володимирович.
  107. Чепурненко Віталій Юрійович.
  108. Черепанов Дмитро Миколайович.
  109. Швець Василь Володимирович.
  110. Ширiн Вiталiй Васильович.
  111. Шутов Віталій Андрійович.
  112. Щав'юк Михайло Володимирович.
  113. Щербань Андрій Вікторович.
  114. Якименко Владислав Вячеславович.
  115. Янюк В'ячеслав Олегович.

Нагадаємо, Україна повернула з ворожого полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

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Теги: прапор роман Михайло Михайлов Сергій Павлов Віталій Андрійович Артур Максим Степанов Україна обмін полоненими обмін

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