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Спецоперація України та Польщі: правоохоронці затримали угрупування наркодилерів

Андрій Хоменко
glavcom.ua
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Спецоперація України та Польщі: правоохоронці затримали угрупування наркодилерів
Міжнародна поліцейська операція з затримання транснаціонального наркоугрупування
фото: Андрій Нєбитов/Facebook

Вилучили та знищили велику кількість наркотичних речовин, лабораторії з їхнього виготовлення та сімох членів угруповання

Наркоділки створили найбільшу лабораторію з виробництва психотропів у Польщі, а також пересувні лабораторії в Україні та Польщі, повідомив начальник кримінальної поліції та заступник голови НПУ, Андрій Нєбитов. Вилучити та знищити велику партію наркотичних речовин вдалося спільними зусиллями, провівши міжнародну спецоперацію. Відтак затримали сімох членів угрупування зокрема й організатора, а психотропи знищили. 

«Загалом вилучено 195 кілограмів метадону в кристалічній формі, а також 153 кілограми Альфа-PVP та понад 430 літрів реакційних сумішей, підготовлених до фінального етапу виробництва, 2 тонни прекурсорів, необхідних для виробництва синтетичних наркотиків», – зазначається у повідомленні.

Андрій Нєбитов додав, що лише з початку цього року поліція направила до суду 113 кримінальних проваджень, що стосуються злочинних організацій та груп, які займаються збутом наркотиків. Правоохоронці викрили та притягнули до відповідальності понад 2000 наркозбувальників.

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фото: Андрій Нєбитов

Андрій Нєбитов додав, що лише з початку цього року поліція направила до суду 113 кримінальних проваджень, що стосуються злочинних організацій та груп, які займаються збутом наркотиків. Правоохоронці викрили та притягнули до відповідальності понад 2000 наркозбувальників.

Нещодавно Главком писав про проблему підліткової наркоманії та алкоголізму в Україні. Лише у Києві минулого року до медичних закладів у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння потрапили 174 дитини. Це майже втричі більше, ніж у 2022-му. За словами директорки Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентини Гінзбург, більш ніж у 2,5 раза зросла кількість дітей, переважно підліткового віку, яким через вживання алкоголю або наркотиків знадобилася допомога лікарів, зокрема і реаніматологів.

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Теги: МВС Польща наркотики Україна наркоторговля

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