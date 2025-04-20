Протести проти політики Трампа у США: головне за ніч

Цієї ночі по всій Україні повітряні тривоги не були оголошені

Президент повідомив про ситуацію на фронті на тлі оголошеного великоднього перемир'я, США охопили масштабні протести проти політики Дональда Трампа, митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем, відбулося нічне великоднє богослужіння Православної церкви України у Михайлівському Золотоверхому соборі, космічний корабель «Союз МС-26» успішно повернувся на Землю.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 20 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Ситуація на фронті

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про «реальну ситуацію на всіх напрямках».

«Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника», – йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що Росія продовжує застосовувати дрони. Також додав, що на частині напрямків стало тихіше.

Протести у США

Протестувальники знову масово вийшли на вулиці міст і містечок США в рамках другої хвилі демонстрацій цього місяця.

Акції охопили всю територію країни. Найбільші демонстрації проходять у Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго. Також демонстранти зібрались біля Білого дому.

Люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією Трампа, зокрема, через питання расизму, охорони здоров’я та політики в області прав людини.

Це наймасштабніші акції з моменту інавгурації американського лідера 20 січня. Американці також висловлюють своє занепокоєння щодо дій мільярдера Ілона Маска.

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього.

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем. Він почав зі слів: «Сьогодні в день Христового воскресіння ми оновлюємо свої надії на перемогу правди і добра».

«Найперші вітання ми спрямовуємо до наших захисників. Завдяки вам ми і цей Великдень можемо святкувати, звершуючи богослужіння рідною мовою у рідній Помісній Церкві», – сказав Епіфаній.

Космічний корабель «Союз МС-26» успішно повернувся на Землю

У ніч з 19 на 20 квітня 2025 року космічний корабель «Союз МС-26» успішно приземлився в Казахстані, завершивши 222-денну місію на Міжнародній космічній станції (МКС). На борту перебували космонавти Роскосмосу Олексій Овчинін та Іван Вагнер, а також астронавт NASA Дональд Петтіт.

Розстикування корабля від МКС відбулося о 00:56 за київським часом, а посадка – о 04:17 поблизу міста Жезказган. Під час експедиції екіпаж провів понад 40 наукових експериментів, здійснив один вихід у відкритий космос і виконав кілька корекцій орбіти станції.