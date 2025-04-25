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Скільки коштують квіти перед поминальними днями у Києві: огляд цін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скільки коштують квіти перед поминальними днями у Києві: огляд цін
Квітковий базар перед входом у кладовище «Лісове» у Києві
фото: glavcom.ua

Продавці зазначають, що штучні квіти залишаються популярними завдяки своїй довговічності та невибагливості

У Києві невдовзі розпочнеться період поминальних днів, які цього року триватимуть із 27 до 30 квітня. На місцевих ринках та на базарах біля кладовищ відчутно пожвавилася торгівля штучними та живими квітами. Кореспондент «Главкома» побував на ринку біля Лісового кладовища та на столичних базарах і перевірив, які квіти користуються найбільшим попитом серед киян для вшанування пам'яті померлих родичів.

Попри регулярні заклики церкви та адміністрацій кладовищ відмовитися від пластикових квітів, на прилавках досі спостерігається засилля штучних букетів. Біля Лісового кладовища, незважаючи на теплу весняну погоду, живих квітів у горщиках небагато, але асортимент широкий. У торгових палатках переважають букети зі штучних квітів та зрізані живі квіти.  

Торгові палатки біля Лісового
Торгові палатки біля Лісового
фото: glavcom.ua

Ціни на живі зрізані квіти біля Лісового не відрізняються від середніх цін по місту.

Квіти у горщиках мають такі ціни: петунія – 40 грн за рослину, вербена – 70 грн, сальвія – 50 грн, ранункулюс –100 грн, остеоспермум 100-120 грн, гацанія – 70грн. 

Квіти у горщиках на ринку біля Лісового
Квіти у горщиках на ринку біля Лісового
фото: glavcom.ua
Квіти на ринку біля Лісового
Квіти на ринку біля Лісового
фото: glavcom.ua
Продавці пропонують великий вибір квітів у горщиках
Продавці пропонують великий вибір квітів у горщиках
фонто: glavcom.ua
Окрім вже звичних петуній та чорнобривців, на прилавках є менш відомі, але витривалі гацанії та остеоспермуми
Окрім вже звичних петуній та чорнобривців, на прилавках є менш відомі, але витривалі гацанії та остеоспермуми
фото: glavcom.ua

Та все ж левову частку складають штучні квіти. Продавці зазначають, що штучні квіти залишаються популярними завдяки своїй довговічності та невибагливості. Ціни на них варіюються залежно від розміру та якості матеріалу. Букети коштують від 180 до 250 грн, одна штучна троянда – 50 грн.

На стихійній розкладці біля метро букетики коштують так само, як і біля кладовища
На стихійній розкладці біля метро букетики коштують так само, як і біля кладовища
фото: glavcom.ua
Штучні троянди, ромашки та гілочки бузку досі користуються попитом
Штучні троянди, ромашки та гілочки бузку досі користуються попитом
фото: glavcom.ua
Штучний букет коштує 180-250 грн
Штучний букет коштує 180-250 грн
фото: glavcom.ua

За словами продавців, незважаючи на доволі високі ціни на квіти, люди все одно купують.  

Нагадаємо, Українська православна церква останні роки перед поминальними днями звертається до вірян з проханням не приносити на могили рідних штучні квіти. Українські священики нагадують, що пластикове сміття дуже шкідливе для навколишнього природного середовища. Церква закликає покладати живі квіти або саджанці, не використовувати пластикові вінки та інші вироби, які забруднюють нашу планету.

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Теги: церква торгівля сміття православна церква квіти кладовище Великдень 2025

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