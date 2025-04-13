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Для «святої Русі» немає нічого святого: Рада церков засудила російські атаки на Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Для «святої Русі» немає нічого святого: Рада церков засудила російські атаки на Україну
Рада церков закликала всіх людей доброї волі до молитов про перемогу правди та справедливий мир для України
фото: ДСНС України/Telegram

Російська держава кожного дня і ночі тероризує дроновими й ракетними атаками та бомбардуваннями українські міста і села

У Великодні свята Росія атакує українські міста ракетами й дронами. «Святая Русь» вкотре доводить, що для неї немає нічого святого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО).

ВРЦіРО зауважила, що попри період, пов’язаний зі святкуванням єврейського Песаха та християнського Великодня, російська держава і тепер кожного дня і ночі тероризує дроновими й ракетними атаками та бомбардуваннями українські міста і села.

За даними ради, внаслідок цих атак в містах Кривий Ріг, Дніпро, Суми, Харків та інших вбито і поранено багато мирних мешканців, зруйноване житло та інші будівлі громадського призначення.

«Через ці справи бачимо, що для держави, яка декларує себе «Святою Руссю», насправді немає нічого святого. Відсутня елементарна повага до цінності людського життя, не кажучи вже про пошану до святкових днів християнства та юдаїзму», – підкреслили в ВРЦіРО.

Водночас у раді зазначили, що цьогорічний Великдень в один день відзначають усі християни: православні, католики й протестанти. За словами ВРЦіРО, цей рік також є особливим для всіх християн з огляду на святкування 1700-річчя Нікейського Собору.

«Ми, глави українських Церков і релігійних організацій, рішуче засуджуємо терористичні атаки Російської Федерації на українські міста і села та закликаємо провідні держави світу вжити всіх заходів щодо припинення російської військової агресії проти України та посилення спроможності України захищати себе, захищати життя», – заявили в раді.

Водночас ВРЦіРО закликала всіх людей доброї волі до молитов про перемогу правди та справедливий мир для України

«Співчуваємо жертвам російського державного терору та просимо Всевишнього про справедливу відплату винуватцям нинішнього та всіх інших актів російського терору проти народу України», – підсумували в раді.

Раніше Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах. 

Станом на вечір 13 квітня відомо про 34 загиблі людини від російського обстрілу Сум, двоє з яких – діти. Ще 117 людей зазнали поранень.

Серед загиблих була Олена Когут – викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського, солістка-інструменталістка, концертмейстерка Сумської обласної філармонії й артистка оркестру Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна.

Крім того, рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків. 

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Теги: росія Суми ракетна атака церква

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