12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто прибирати і займатися рукоділлям

12 квітня відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України, День скаута, Міжнародний день безпритульних дітей та Всесвітній день хом'яків. За новим церковним календарем сьогодні – Лазарева субота, свято, яке християни відзначають за тиждень до Великодня.

День працівників ракетно-космічної галузі України

Головна мета цього свята – подякувати робітникам ракетно-космічної галузі за старанну працю у проведенні наукових досліджень, створені техніки тощо. Саме українцям належить ідея розвинення ракетної теорії і проведення міжпланетних перельотів.

Свято встановлено в Україні «…ураховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки та впровадження високих космічних технологій в народне господарство…» згідно з Указом Президента України «Про День працівників ракетно-космічної галузі України» від 13 березня 1997 році.

День скаута

Це молодіжне свято було започатковане 28 березня 2008 року. Скаутинг – рух із метою виховання молоді і залучення її до самостійного розвитку особистості.

Він акцентує увагу на місцевому орієнтуванні, спорті, таборуванні тощо. Скаутський рух з'явився 1907 року за ініціативою британця Роберта Бейдена-Павелла, який створив перший табір скаутів і пізніше розробив теорію скаутингу. В Україні скаутинг розпочався 1911 року, коли відкрилася Національна організація «Пласт».

Міжнародний день безпритульних дітей

Подія була започаткована 2011 року. Цей день має за мету звернення уваги людства до проблеми ігнорування прав дитини, підвищення обізнаності щодо експлуатації дитячої праці, забезпечення доступу до різних послуг та надання можливостей розвитку безпритульним дітям.

12 квітня організовують різноманітні заходи, які направлені на розповсюдження інформації стосовно порушень прав вуличних діток, організацію пожертвувань тощо.

Всесвітній день хом'яків

Дата святкування обрана на честь дати початку одомашнення милих тваринок, що відбулося цього дня у 1930 році. Тоді зоолог Ізраїль Ахароні вирушив у поля на пошуки гризунів. Все розпочалось з сирійських хом’яків, які, до речі, і сьогодні залишаються найпопулярнішим видом домашніх пухнастиків.

Яке сьогодні релігійне свято

12 квітня відзначається Лазарева субота в пам'ять про чудо воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря з мертвих. На той момент Лазар був мертвий вже чотири дні, але з волі Христа воскрес і прожив ще 30 років.

Лазарева субота не має фіксованої дати, оскільки пов’язана з Великоднем. Щороку воно припадає на суботу шостого тижня Великого посту, напередодні Вербної неділі.

У 2025 році Лазарева субота припадає на 12 квітня.

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Що потрібно робити в цей день

Лазарева субота – важливе у християнстві свято, в цей день люди молилися святому Лазарю про зцілення від хвороб. Здавна вважалося, що в цей день не можна сумувати і скаржитися на життя, всі помисли і бажання повинні бути світлими і чистими.

У народі кажуть, що в цей день варто нарвати верби для освячення у Вербну неділю. Також цього дня варто сіяти горох. Кажуть, що в такому випадку він добре вродить.

У Лазареву суботу дозволяється трохи послабити пісний раціон. У цей день можна

їсти гарячі страви з рослинною олією;

вживати рибу та ікру;

дозволити собі трохи вина.

Що не можна робити в Лазареву суботу

виконувати важку фізичну роботу;

займатися прибиранням, пранням або миттям вікон і підлоги;

шити, вишивати, плести чи займатися іншими рукодільними справами;

сваритися, лихословити, ображати інших;

організовувати гучні розваги чи застілля.

Пам’ятні події 12 квітня

1204 – Константинополь захоплений учасниками Четвертого Хрестового Походу. Тимчасова ліквідація Візантійської імперії.

1633 – римська інквізиція розпочала формальне слідство щодо праць Галілео Галілея.

1709 – шведські війська Карла XII підійшли до стін Полтави.

1820 – Олександр Іпсіланті був оголошений лідером Філікі Етерія, таємної організації, метою якої було повалення османського правління над Грецією.

1908 – український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбив намісника Галичини графа Анджея Потоцького.

1912 – у Львові українські скаути-пластуни вперше склали Пластову Присягу, утворена молодіжна скаутська організація «Пласт».

1917 – Перша світова війна: Перемога канадських військ у битві при Вімі.

1934 – на верхівці гори Вашингтон, США підтверджений найсильніший порив вітру на поверхні Землі (372 кілометри на годину).

1945 – віцепрезидент Гаррі Трумен склав присягу президента і став 33-м лідером Сполучених Штатів Америки.

1955 – вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.

1961 – космічний корабель «Восток-1» з Юрієм Гагаріним на борту, здійснив перший політ до космосу. Ця дата – Всесвітній день космонавтики.

1970 – на сцені Національної опери України дав свій перший концерт Оркестр Народних Інструментів України

1980 – Сем'юел Доу перебрав на себе владу над Ліберією після перевороту, перервавши понад 130 років демократичного наступництва президентів.

1992 – у Марн-ла-Валле під Парижем відкрився Євродиснейленд.

1999 – Президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон звинувачений в нешанобливому ставленні до суду після «зумисних неправдивих свідчень» під час громадського розгляду справи стосовно сексуальних домагань.

2002 – Педро Кармона оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели під час невдалого військового перевороту у Венесуелі проти режиму Уго Чавеса.

2014 – захоплення міського управління МВС у місті Слов'янськ російським диверсійним загоном під керівництвом Ігоря «Стрєлкова» Гіркіна.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія.