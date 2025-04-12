Тюрма – наче курорт. Як живуть та на що скаржаться окупанти у полоні

Колаборант Петро Прима упевнений, що через 15 років україни не буде

Полонені працюють на будівництві, або ж виготовляють вуличні меблі чи штучні ялинки

Журналісти «Фактів тижня» показали найбільший табір для віськовополонених, розташований на Західній Україні. Тут є теплиці, де вирощують свіжі овочі, шпиталь із апаратом МРТ та стоматологічним кабінетом, церква, щоб замолити гріхи. Про це інформує «Главком».

Годують у таборі тричі на день. На обід борщ, каша з м’ясом, вінегрет та хліб, який тут же й печуть. Готують лише телятину, щоб могли їсти й мусульмани. Даріо, котрий приїхав вбивати українців аж із Куби, їжу нахвалює.

Окупанти працюють на будівництві, або ж виготовляють вуличні меблі чи штучні ялинки.

Є в полонених і скарги. Так, Денис Говоруха нарікає, що доводится відбувати покарання поруч зі злочинцями, як на війну потрапили з тюрми. Сам він із Донецька, отримав 15 років ув’язнення за державну зраду.

Петру Примі з Криму – 55 років. Його теж засуджено за державну зраду. Щоправда, колаборант упевнений – відміряних суддею 15 років сидіти не доведеться.

«Не думаю, що 15 років проіснує Україна. Або увійде до складу Російської Федерації, або до складу Європи», – каже зрадник.

Петро відкрито підтримує Росію і каятися у скоєному наміру не має.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

До слова, Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині.

Обидва іноземці не мають бойових поранень, але отримують медичну допомогу згідно з положеннями Женевської конвенції. Для проведення слідчих дій їх доправили до Києва, де полонені утримуються в умовах, які відповідають міжнародному праву. Допити проводяться за участю перекладачів.