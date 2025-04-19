19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна ламати гілки яблуні

19 квітня відзначається Всеукраїнський день довкілля та Міжнародний День проліска. Віряни вшановують пам’ять преподобного Івана Печерника. На 19 квітня випадає шостий день Страсного тижня – Страсна субота або Велика субота.

Всеукраїнський день довкілля

День навколишнього середовища відзначається в Україні щорічно у третю суботу квітня з 1998 року згідно указу Президента України «Про День довкілля». Свято було задумано на честь Стокгольмської конференції з довкілля, яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху, оскільки цього дня була заснована UNEP (United Nations Environment Network) – Екологічна програма ООН, яка зараз є основним організатором і ідеологом всесвітнього Дня довкілля.

Головна мета свята – підвищення рівня свідомості українців в питаннях, що стосуються збереження безпеки навколишнього середовища.

Щорічно влада, громадські організації, екологи закликають українців та всіх, хто піклується про природу, взяти участь у квітневому суботнику, висадці дерев, наведенні порядку на вулицях, у парках і скверах, озелененні територій, збиранні сміття, а також проведенні різних конференцій та лекцій, які підвищують усвідомленість населення в екологічних і природоохоронних питаннях.

День проліска

Проліски – особливо ніжні ранні весняні квіти, які є вісниками тепла і пробудження природи. В Україні перші проліски з'являються в березні, а ось у Великій Британії, яка є країною походження свята, у квітні. Тому від 1984 року 19 квітня святкують милу подію, яка допомагає підняти настрій. Серед жителів Туманного Альбіону проліски вважаються захисниками від злих духів, тому їх здавна висаджують біля будинків.

Яке сьогодні релігійне свято

Страсна, або Велика субота – останній день напередодні Великодня, день скорботи про Ісуса Христа, якого розіп'яли у п'ятницю У давнину вважалося, що у Страсну суботу не можна працювати і прибирати.

Цього дня віряни згадують про поховання Христа та його перемогу над смертю. На вечірній службі в храмах проводиться Свята літургія, після якої оголошується блага звістка про Христове Воскресіння. Ввечері закінчується Великий піст і всі збираються до храму.

19 квітня в церковному календарі вшановують пам’ять преподобного Івана Печерника. Преподобний Іоанн жив у 12 сторіччі у Київській Русі. З юних років прийняв чернецтво та дотримувався суворого способу життя, але довго не міг впоратись з хіттю (через що святого називають помічником у боротьбі з тілесними пристрастями).

Подолати жагу до пристрасті Іоанну Печерському вдалось тільки після тридцяти років самотності у печері. Помер Багатостраждальний у 1160 році в Києво-Печерському монастирі. Зараз мощі святого зберігаються у Ближніх печерах.

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Що не можна робити цього дня

Не можна ламати гілки яблуні або зрізати це дерево.

Не лайтесь і не лихословте.

Народні прикмети

Вранці туман – отже до кінця квітня буде суха погода;

Вітряний день – до неврожаю;

Зоряна ніч і тихий день – до багатого урожаю;

Качки будують свої гнізда в місцях, де багато води – отже влітку буде суха погода.

Пам’ятні події 19 квітня

1850 рік – Великою Британією і США підписано договір про спільне будівництво Панамського каналу, хоча пізніше Сполучені Штати вирішили будувати його самотужки;

1943 рік – у Варшавському гетто почалося повстання;

1967 рік – членами гурту «Бітлз» було підписано контракт, за яким вони не мали право залишати групу протягом десяти років;

2005 рік – 265-м Папою Римським стає Бенедикт XVI.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.