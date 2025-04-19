Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 квітня – День довкілля
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна ламати гілки яблуні

19 квітня відзначається Всеукраїнський день довкілля та Міжнародний День проліска. Віряни вшановують пам’ять преподобного Івана Печерника. На 19 квітня випадає шостий день Страсного тижня – Страсна субота або Велика субота.

Всеукраїнський день довкілля

19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День навколишнього середовища відзначається в Україні щорічно у третю суботу квітня з 1998 року згідно указу Президента України «Про День довкілля». Свято було задумано на честь Стокгольмської конференції з довкілля, яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху, оскільки цього дня була заснована UNEP (United Nations Environment Network) – Екологічна програма ООН, яка зараз є основним організатором і ідеологом всесвітнього Дня довкілля.

Головна мета свята – підвищення рівня свідомості українців в питаннях, що стосуються збереження безпеки навколишнього середовища.

Щорічно влада, громадські організації, екологи закликають українців та всіх, хто піклується про природу, взяти участь у квітневому суботнику, висадці дерев, наведенні порядку на вулицях, у парках і скверах, озелененні територій, збиранні сміття, а також проведенні різних конференцій та лекцій, які підвищують усвідомленість населення в екологічних і природоохоронних питаннях.

День проліска

19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Проліски – особливо ніжні ранні весняні квіти, які є вісниками тепла і пробудження природи. В Україні перші проліски з'являються в березні, а ось у Великій Британії, яка є країною походження свята, у квітні. Тому від 1984 року 19 квітня святкують милу подію, яка допомагає підняти настрій. Серед жителів Туманного Альбіону проліски вважаються захисниками від злих духів, тому їх здавна висаджують біля будинків.

Яке сьогодні релігійне свято

Страсна, або Велика субота – останній день напередодні Великодня, день скорботи про Ісуса Христа, якого розіп'яли у п'ятницю У давнину вважалося, що у Страсну суботу не можна працювати і прибирати. 

Цього дня віряни згадують про поховання Христа та його перемогу над смертю. На вечірній службі в храмах проводиться Свята літургія, після якої оголошується блага звістка про Христове Воскресіння. Ввечері закінчується Великий піст і всі збираються до храму.

19 квітня в церковному календарі вшановують пам’ять преподобного Івана Печерника. Преподобний Іоанн жив у 12 сторіччі у Київській Русі. З юних років прийняв чернецтво та дотримувався суворого способу життя, але довго не міг впоратись з хіттю (через що святого називають помічником у боротьбі з тілесними пристрастями).

Подолати жагу до пристрасті Іоанну Печерському вдалось тільки після тридцяти років самотності у печері. Помер Багатостраждальний у 1160 році в Києво-Печерському монастирі. Зараз мощі святого зберігаються у Ближніх печерах.

Читайте також: Церковний календар на квітень 2025 року

Що не можна робити цього дня

  • Не можна ламати гілки яблуні або зрізати це дерево.
  • Не лайтесь і не лихословте.

Народні прикмети

  • Вранці туман – отже до кінця квітня буде суха погода;
  • Вітряний день – до неврожаю;
  • Зоряна ніч і тихий день – до багатого урожаю;
  • Качки будують свої гнізда в місцях, де багато води – отже влітку буде суха погода.

Пам’ятні події 19 квітня

  • 1850 рік – Великою Британією і США підписано договір про спільне будівництво Панамського каналу, хоча пізніше Сполучені Штати вирішили будувати його самотужки;
  • 1943 рік – у Варшавському гетто почалося повстання;
  • 1967 рік – членами гурту «Бітлз» було підписано контракт, за яким вони не мали право залишати групу протягом десяти років;
  • 2005 рік – 265-м Папою Римським стає Бенедикт XVI.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.

Читайте також:

Теги: свята традиції свято релігія церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадр з фільму «Чотири матері»
Кажуть, кінофестиваль ЛГБТ у страстну пʼятницю – це провокація?
Вчора, 21:56
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
16 квiтня, 10:29
Відео з оглядом труни Олександра Кучкова набрало понад 6 млн переглядів
Власник ритуальної служби розповідає в TikTok про поховання і набирає мільйони переглядів
29 березня, 19:12
Вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни
Вартість великоднього кошика б'є рекорди. Чи знизяться ціни після свята?
16 квiтня, 04:54
Драбинко: Паска — це повноцінний здобний пасхальний хліб, який випікається з любов’ю
Верхівки пасок: новий маркетинговий тренд чи виклик традиціям? Роз'яснення митрополита Драбинка
Вчора, 21:38
Рада церков закликала всіх людей доброї волі до молитов про перемогу правди та справедливий мир для України
Для «святої Русі» немає нічого святого: Рада церков засудила російські атаки на Україну
13 квiтня, 20:57
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершує ранішнє богослужіння у Великий понеділок Страсного тижня. 14 квітня 2025 року
Масові богослужіння на Великдень: столична влада звернулася до церкви із закликом
15 квiтня, 09:40
Національний палац мистецтв «Україна» – найбільша концертно-мистецька установа Києва та України
«На його тлі Кремлівський палац – стара конюшня». Національному палацу «Україна» виповнилося 55
17 квiтня, 10:58
З 18 по 25 квітня в Києві пройде кінофестиваль Sunny Bunny
ЛГБТ-фестиваль під час Великодня викликав суперечки в соцмережах
17 квiтня, 15:02

Суспільство

Родини старших офіцерів Чорноморського флоту РФ залишили Севастополь – «Атеш»
Родини старших офіцерів Чорноморського флоту РФ залишили Севастополь – «Атеш»
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
Відключення світла можуть повернутися влітку: названо причину
Відключення світла можуть повернутися влітку: названо причину
Як вирішити проблему з мобілізацією? Відомий військовий назвав подію, яка розбудить країну
Як вирішити проблему з мобілізацією? Відомий військовий назвав подію, яка розбудить країну
Трамп призупинить військову допомогу Україні? Роз'яснення ЦПД
Трамп призупинить військову допомогу Україні? Роз'яснення ЦПД

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
58K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
47K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
23K
Діаспора б’є на сполох: «хороші росіяни» русифікують українців у Фінляндії
15K
Священник ПЦУ пояснив, що заборонено святити на Великдень

Новини

Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Сьогодні, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Вчора, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua