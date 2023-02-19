19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьгодні не варто брати в руки осколки від дзеркал

19 лютого в Україні відзначають День Державного Герба. У світі святкують Міжнародний день перетягування канату та Всесвітній день захисту морських ссавців.

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Який сьогодні день в Україні і світі

Сьогодні в Україні святкують День Державного Герба. З найдавніших часів тризуб використовувався як своєрідний оберіг. Зображення тризуба археологи зустрічали у багатьох пам’ятках культури, датованих з першого століття нашої ери. За часів Київської Русі тризуб був родовими знаком Рюриковичів. Його зображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі, настінних розписах. Київський князь Володимир Святославович (980-1015 рр.) карбував тризуб на монетах, де з одного боку зображувався портрет володаря, а з іншого – тризуб.

Щороку 19 лютого в світі відзначають Всесвітній день захисту морських ссавців (або День китів). Заснували його 1986 року, коли було заборонено промислове полювання китів та продаж їх м’яса Міжнародною китобійною комісією. Це не єдиний день вшанування морських ссавців. Ще день китів святкують 23 липня. Нині все ще діє заборона полювання на китів, але це не єдина їхня загроза. Чисельність китів, дельфінів та інших морських ссавців зменшується через забруднення ареалу їхнього проживання.

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19 лютого також святкують Міжнародний день перетягування канату. Цей вид спорту існував вже тисячі років тому. Факт підтверджується стародавніми малюнками, які знайшли в Єгипті, Греції, Китаї, Японії. Ці вправи воїни виконували під час тренувань. Перетягування канату вважалося чудовою можливістю для покращення сили м’язів, витривалості та стійкості. Від 1900 до 1920 року навіть існувала окрема дисципліна на Олімпійський іграх, яка мала досить гарний потенціал. У змаганнях брали участь лише чоловіки, які у такий спосіб перевіряли, хто з них дужчий. У наші часи перетягування канату вважається радше аматорським видом спорту та одним з етапів проходження «Гри в кальмара».

Релігійне свято

Сьогодні вшановується пам'ять преподобного Вуколи – першого єпископа, який служив в Малій Азії. Поставив його Іоанн Богослов. Вукол хрестив язичників, звертав їх до християнської віри. Його шанували як мудрого і досвідченого наставника. Помер святий приблизно в 100-105 році, але і після смерті продовжував допомагати людям. Біля гробу преподобного виросло миртове дерево, яке зцілювало хворих.

Також 19 лютого в церковному календарі – день пам’яті святителя Фотія. Святитель був людиною твердого характеру та сильної волі, широкого адміністративного та життєвого досвіду. Також він був ученим. Через його служіння пройшло прагнення до незалежності від Священної Римської імперії в звершенні церковних судів, проповідницька діяльність, боротьба за окреме суспільне життя Візантії та релігію. Саме Фотій не раз викривав римських пап за їхнє властолюбство, а також звинувачував їх у єресі за додавання до символу віри слів про «Сина Божого». А ще святитель Фотій відомий завдяки своєму канону святому Феофану Сповіднику.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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морози посилилися – до бурхливої весни;

якщо птиці на верхівки дерев сідають – буде тепло;

якщо залишки листя шелестять на деревах – до снігопаду;

якщо корова спить головою на схід, вона отелиться днем, на захід – вночі або ввечері.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

не рекомендується з'ясовувати у вагітної жінки стать майбутньої дитини;

не слід брати в руки осколки від дзеркал;

не варто кричати і навіть просто голосно розмовлятиу той час, коли мукає корова;

не варто позичати гроші і давати що-небудь з дому в борг.

Іменини

Нині святкують День ангела: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа і Христина.