У Львові провели пересадку кісткового мозку військовому: донором став його брат

Це перша така операція на Заході України

У львівській лікарні Святого Пантелеймона медики виконали дорослу донорську трансплантацію кісткового мозку. Це перша така операція на Заході України, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Пацієнт – 34-річний батько двох дітей Сергій Маріцан із Закарпаття. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни та долучився до війська.

Чотири місяці тому захисник почав погано себе почувати, тож звернувся до лікарів. Ті виявили у нього апластичну анемію – захворювання, при якому кістковий мозок перестає виробляти клітини крові.

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фото: Віктор Ляшко

Врятувати Сергія могла лише трансплантація кісткового мозку. Донором для нього став рідний брат Юрій.«На наступний день після забору стовбурових клітин відбулася трансплантація. Відтоді, а це понад три тижні, Сергій провів у спеціальному боксі відділення трансплантації кісткового мозку. Сьогодні (20 листопада – ред.) він вперше зможе обійняти дружину та вийти на вулицю», – розповів Віктор Ляшко.

Він додав, що донині такі втручання проводили лише в Києві та Черкасах.

Нагадаємо, колишнього заступника глави МОЗ та ще 10 лікарів затримано за підозрою у порушенні закону про трансплантацію органів людини.

Раніше повідомлялося, що лікарі в Україні вперше розділили печінку на дві частини і пересадили двом людям.