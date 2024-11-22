Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Львові провели пересадку кісткового мозку військовому: донором став його брат

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Львові провели пересадку кісткового мозку військовому: донором став його брат
Пацієнт – 34-річний батько двох дітей Сергій Маріцан із Закарпаття
фото: Віктор Ляшко

Це перша така операція на Заході України

У львівській лікарні Святого Пантелеймона медики виконали дорослу донорську трансплантацію кісткового мозку. Це перша така операція на Заході України, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Пацієнт – 34-річний батько двох дітей Сергій Маріцан із Закарпаття. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни та долучився до війська.

Чотири місяці тому захисник почав погано себе почувати, тож звернувся до лікарів. Ті виявили у нього апластичну анемію – захворювання, при якому кістковий мозок перестає виробляти клітини крові.

5 фото
На весь екран
фото: Віктор Ляшко

Врятувати Сергія могла лише трансплантація кісткового мозку. Донором для нього став рідний брат Юрій.«На наступний день після забору стовбурових клітин відбулася трансплантація. Відтоді, а це понад три тижні, Сергій провів у спеціальному боксі відділення трансплантації кісткового мозку. Сьогодні (20 листопада – ред.) він вперше зможе обійняти дружину та вийти на вулицю», – розповів Віктор Ляшко.

Він додав, що донині такі втручання проводили лише в Києві та Черкасах.

Нагадаємо, колишнього заступника глави МОЗ та ще 10 лікарів затримано за підозрою у порушенні закону про трансплантацію органів людини. 

Раніше повідомлялося, що лікарі в Україні вперше розділили печінку на дві частини і пересадили двом людям.

Читайте також:

Теги: Закарпаття війна чоловік Віктор Ляшко батько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Служба безпеки та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації в Україні
Від $6 тис. за фіктивну довідку: як на Вінниччині допомагали ухилянтам
23 жовтня, 16:06
Медведєв знову погрожує Україні
Медведєв почав погрожувати після запуску в Україні першого заводу Rheinmetall
27 жовтня, 02:06
Наслідки ворожих обстрілів міста Селидове
Бої за Селидове: генерал пояснив, чи є шанс втримати місто
28 жовтня, 10:46
Міністр фінансів Ізраїлю заявив, що війна на півночі «закінчиться до кінця року»
Ізраїль розглядає угоду про припинення вогню в Лівані – Bloomberg
30 жовтня, 15:23
Південна Корея та Україна посилюють співпрацю у відповідь на залучення Росією військ КНДР
Стало відомо, хто ввійде до складу південнокорейської делегації для візиту в Україну
30 жовтня, 11:39
Джерело на Банковій розповіло, чи ведуться переговори між Україною та РФ
Офіс президента прокоментував чутки про переговори між Україною та РФ
30 жовтня, 20:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже годину
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже годину
13 листопада, 10:08
Суд допитав кількох військовослужбовців ТЦК. Вони підтвердили, що виписали повістку з помилкою і намагалися її виправити
ТЦК виписав повістку з помилками у прізвищі, чоловік уникнув мобілізації: на чий бік став суд?
9 листопада, 13:30
В Україні добудовують другий завод Rheinmetall
Rheinmetall завершує зведення другого заводу в Україні – Рютте
5 листопада, 00:50

Суспільство

У Львові провели пересадку кісткового мозку військовому: донором став його брат
У Львові провели пересадку кісткового мозку військовому: донором став його брат
«Написала погрози». Між ексміністром Миловановим та журналісткою Соколовою виник скандал
«Написала погрози». Між ексміністром Миловановим та журналісткою Соколовою виник скандал
Нардепи у Раді незвично привітали вихід української відеогри, на яку чекали мільйони
Нардепи у Раді незвично привітали вихід української відеогри, на яку чекали мільйони
Удар по Україні міжконтинентальною ракетою. Дипломат роз'яснив план Путіна
Удар по Україні міжконтинентальною ракетою. Дипломат роз'яснив план Путіна
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених
Стало відомо, скільки дітей у Криму мають можливість вивчати українську в школах
Стало відомо, скільки дітей у Криму мають можливість вивчати українську в школах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
51K
Померла співачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
40K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
23K
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених

Новини

22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Вчора, 14:57
Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Вчора, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Вчора, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Вчора, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua