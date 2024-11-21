Стало відомо, скільки дітей у Криму мають можливість вивчати українську в школах

Російський бюджет для «патріотичного виховання» дітей у 2024 році становив $477 млн, що майже в 10 разів більше, ніж у 2022 році

У 2023-2024 навчальному році лише 0,8% дітей мали можливість вивчати українську мову в школах Криму, повідомила Марія Суляліна, голова Центру громадянської освіти «Альменда» під час пресконференції «Дитинство у пастці: як захистити права дітей, які опинилися в окупації», інформує Крим.Реалії.

При цьому Суляліна зазначила, що російський бюджет для «патріотичного виховання» дітей у 2024 році становив $477 млн, що майже в 10 разів більше, ніж у 2022 році.

Юлія Усенко, начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора України, заявила, що мілітаризація освіти в РФ стала частиною державної стратегії.

«Система освіти РФ зазнала суттєвих змін з 2016 року, коли мілітарний компонент, так звані юнармії, стали обов'язковим елементом освіти. 2023 року російська влада ухвалила стратегію військово-патріотичного виховання до 2030 року, метою якої є охоплення 15 мільйонів дітей», – зазначила Усенко.

За її словами, 10% цих дітей, за задумом російського військово-політичного керівництва, мають стати резервом для Збройних сил РФ.

«Ця політика спрямована на те, щоб виховати дітей, які воюватимуть проти власної держави, народу та навіть родичів», – наголосила Усенко.

Раніше постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час виступу на відкритті Варшавської конференції з людського виміру ОБСЄ заявив, що в Криму близько 45 тисяч дітей перебувають у «Юнармії» та інших організаціях, пов'язаних із російським патріотичним вихованням.

Перед цим Центр національного спротиву повідомляв, що у парку «Патріот» у Севастополі російська влада протягом 2025-2027 років планує створити навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання молоді «Авангард», головна мета якого – організація військово-патріотичного виховання молоді й популяризація військової та іншої держслужби. За розрахунками Кремля, щороку підготовку в центрі проходитимуть близько 5 тисяч молодих людей.

Нагадаємо, як заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, вітаючи українців із Днем української писемності та мови, в умовах воєнного стану питання функціонування державної мови набуло ключового значення. Територія державної мови – це простір гідності й сили, боротьби та свободи, а кожне українське слово – внесок у перемогу.