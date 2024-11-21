Головна Новини
search button user button menu button

«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
До початку 2025 року планується підписати програмну угоду
фото: metinvestholding.com

Проєкт вартістю 2,5 млрд євро передбачає створення одного з найсучасніших заводів із виробництва зеленої сталі в Європі

Група Метінвест Ріната Ахметова і Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали історичну декларацію про будівництво великого заводу з виробництва зеленої сталі у місті Пйомбіно. Підписання відбулося під час зустрічі урядів Італії та України в Римі.

Проєкт вартістю 2,5 млрд євро передбачає створення одного з найсучасніших заводів із виробництва зеленої сталі в Європі потужністю 2,7 млн тонн на рік. Завод використовуватиме технології на основі електродугових печей та вторинної сировини, зокрема брухту, чавуну та заліза прямого відновлення, які постачатимуться з України. Будівництво планується розпочати на початку 2025 року, а виробництво сталі – наприкінці 2027 року.

До початку 2025 року планується підписати програмну угоду. Цей документ визначатиме конкретні дії, зокрема концесію на рекультивацію земель, контракти щодо розвитку через Національне агентство з питань внутрішніх інвестицій та економічного розвитку Invitalia, заходи з забезпечення зайнятості, ініціативи у сфері відновлюваної енергетики та покращення портової інфраструктури.

Проєкт вже досяг певних успіхів. Італійське державне кредитно-експортне агентство SACE та провідні банки, зокрема Cassa Depositi e Prestiti, офіційно висловили зацікавленість у наданні фінансової підтримки. Адміністрація портової системи Північного Тірренського моря підтвердила відповідність проєкту своїм планам розвитку, а Metinvest-Adria досягла угоди з металургійною компанією JSW Steel Italia S.p.A. щодо забезпечення доступу до промислових зон.

«Ця угода є важливим кроком до створення одного з найбільш сталих металургійних заводів у Європі. Проєкт допоможе зміцнити італійську металургійну промисловість і гірничодобувну галузь України, і продемонструє потенціал співпраці у сприянні промисловому розвитку. Ми висловлюємо подяку всім учасникам, зокрема MIMIT, регіону Тоскана та муніципалітету Пйомбіно, за їхню підтримку», – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова». Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Читайте також:

Теги: будівництво промисловість завод технології фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індія нарощує оборонне виробництво за допомогою заводу Airbus у Гуджараті
Індія відкриває перший приватний завод для виробництва військових літаків
28 жовтня, 12:39
Санкції працюють проти російських підприємств
Великий російський завод припинив зрідження газу через санкції – Bloomberg
26 жовтня, 01:12
Названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти «В-С» планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей
РФ готує до штурмів хворих на гепатит в’язнів – розвідка
29 жовтня, 14:58
У Білгородській області РФ український безпілотник атакував нафтобазу
У Білгородській області РФ український безпілотник атакував нафтобазу
12 листопада, 04:29
Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги
Ремонт лікарні на Дніпропетровщині. Міськрада погодилася на ціни, значно вищі, ніж в «Епіцентрі»
18 листопада, 08:00
Втрати російських ЗРК «Тор» останнім часом значно зросли
ЗСУ вполювали ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор» за понад $24 млн (відео)
6 листопада, 10:44
Українська металургія потребує рівних умов для конкуренції на ринку ЄС – Метінвест
Італійські виробники сталевої продукції купують дешевий напівфабрикат в Росії
11 листопада, 14:16
Катерина Степанкова: «Дякую Богові за диво, яке мені пощастило називати мамою»
«Дякую Богові за диво». Донька Ади Роговцевої розповіла про здоров'я мами
13 листопада, 09:41
У Білгородській області атаковано завод, який виготовляє грузові дрони для окупантів
У Білгородській області атаковано завод, який виготовляє грузові дрони для окупантів
Вчора, 08:18

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
30K
Померла ексспівачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
24K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
22K
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
13K
У «Резерв+» з'явилася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей

Новини

«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Сьогодні, 14:57
Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua