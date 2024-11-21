«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині

Проєкт вартістю 2,5 млрд євро передбачає створення одного з найсучасніших заводів із виробництва зеленої сталі в Європі

Група Метінвест Ріната Ахметова і Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали історичну декларацію про будівництво великого заводу з виробництва зеленої сталі у місті Пйомбіно. Підписання відбулося під час зустрічі урядів Італії та України в Римі.

Проєкт вартістю 2,5 млрд євро передбачає створення одного з найсучасніших заводів із виробництва зеленої сталі в Європі потужністю 2,7 млн тонн на рік. Завод використовуватиме технології на основі електродугових печей та вторинної сировини, зокрема брухту, чавуну та заліза прямого відновлення, які постачатимуться з України. Будівництво планується розпочати на початку 2025 року, а виробництво сталі – наприкінці 2027 року.

До початку 2025 року планується підписати програмну угоду. Цей документ визначатиме конкретні дії, зокрема концесію на рекультивацію земель, контракти щодо розвитку через Національне агентство з питань внутрішніх інвестицій та економічного розвитку Invitalia, заходи з забезпечення зайнятості, ініціативи у сфері відновлюваної енергетики та покращення портової інфраструктури.

Проєкт вже досяг певних успіхів. Італійське державне кредитно-експортне агентство SACE та провідні банки, зокрема Cassa Depositi e Prestiti, офіційно висловили зацікавленість у наданні фінансової підтримки. Адміністрація портової системи Північного Тірренського моря підтвердила відповідність проєкту своїм планам розвитку, а Metinvest-Adria досягла угоди з металургійною компанією JSW Steel Italia S.p.A. щодо забезпечення доступу до промислових зон.

«Ця угода є важливим кроком до створення одного з найбільш сталих металургійних заводів у Європі. Проєкт допоможе зміцнити італійську металургійну промисловість і гірничодобувну галузь України, і продемонструє потенціал співпраці у сприянні промисловому розвитку. Ми висловлюємо подяку всім учасникам, зокрема MIMIT, регіону Тоскана та муніципалітету Пйомбіно, за їхню підтримку», – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова». Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.